Patru angajați ai Penitenciarului Giurgiu au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul de purtare abuzivă deschis după ce un deținut, agresat în penitenciar, a ajuns în stop cardio-respirator și a fost resuscitat la spital. Marți, procurorii urmează să decidă dacă vor solicita arestarea preventivă a acestora.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, cei patru bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 42 de ani, sunt angajați ai Penitenciarului Giurgiu și sunt cercetați pentru infracțiunea de purtare abuzivă. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Marți, 4 august, cei patru vor fi prezentați procurorilor, care vor decide dacă solicită emiterea unor mandate de arestare preventivă sau dacă dispun o altă măsură preventivă.

Reținerile au avut loc după perchezițiile desfășurate luni la 11 adrese din județul Giurgiu.

Cei patru, împreună cu alte persoane, au fost ridicați și duși la audieri, iar în urma descinderilor anchetatorii au ridicat mai multe bunuri și înscrisuri considerate relevante pentru anchetă, au transmis reprezentanții IPJ Giurgiu.

Dosarul penal a fost deschis după apariția unor imagini în care mai mulți angajați ai Penitenciarului Giurgiu sunt surprinși agresând un deținut.

Bărbatul executa o pedeapsă de aproape doi ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și furt.

În aceeași zi, acesta a fost transportat de două ori la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. La a doua prezentare, medicii au constatat că avea urme de violență pe brațe, picioare și la nivelul capului. Ulterior, deținutul a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitat de cadrele medicale.

După apariția imaginilor, Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că a dispus un control la Penitenciarul Giurgiu, în urma suspiciunilor privind folosirea disproporționată a forței de către angajați.

„Analiza preliminară a materialului video a evidențiat existența unor indicii privind utilizarea forței într-o manieră care impune verificări aprofundate, existând, totodată, suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracțiuni”, a transmis Administrația Națională a Penitenciarelor.