Deputatul PSD Mihai Fifor îi cere premierului Ilie Bolojan să plece din funcție, acuzându-l că a împins România într-o criză profundă, că a pierdut controlul asupra guvernării și că pune în pericol stabilitatea statului. Social-democratul mai susține că românii nu se mai tem doar de problemele economice, ci de lipsa unei direcții și a încrederii în instituțiile statului.

Fifor a transmis că problemele economice și energetice sunt reale, însă cea mai mare îngrijorare a românilor este sentimentul că statul nu mai oferă siguranță și predictibilitate.

„Vă mai simțiți în siguranță în țara lui Bolojan? Cred că asta e întrebarea zilei, după tot ce trăim în ultimul timp. Improvizație patologică generalizată ridicată la nivel de act guvernamental. Asta e România din zodia Bolojan”, a scris deputatul PSD pe Facebook.

Acesta susține că oamenii trăiesc cu teama zilei de mâine și că au impresia că autoritățile au pierdut controlul asupra situației: „Ceea ce îi înspăimântă pe români cu adevărat este altceva. Spaima surdă față de ziua de mâine. Sentimentul că nimeni nu mai are grijă de ei. Că nicio autoritate nu mai inspiră încredere, siguranță sau speranță. Senzația apăsătoare că România a scăpat complet de sub control”.

Fostul ministru al Apărării a mai spus că țara traversează criză după criză și compară România cu „un vas în derivă”:

„Ca un vas în derivă, care ia apă prin toate încheieturile, România nu își mai găsește direcția, ritmul și predictibilitatea. Iar în fiecare zi mai apare câte o spărtură. Astăzi cresc prețurile la carburanți. Mâine explodează prețul gazelor. Poimâine energia. Inflația nu mai poate fi stăvilită. Criză după criză. Șoc după șoc. România ia apă prin toate încheieturile”. Fifor a susținut că cea mai gravă problemă este pierderea încrederii în instituțiile statului.

„Iar asta este poate cea mai gravă criză dintre toate: sentimentul că statul a eșuat. Că instituțiile au eșuat. Că cei care conduc sunt în afara oricărei realități. Că România a fost lăsată la voia întâmplării”, a afirmat acesta.

Deputatul PSD l-a criticat și pe premierul Ilie Bolojan, despre care spune că nu mai are soluții pentru problemele cu care se confruntă România: „Ieri, Ilie Bolojan nu a transmis nimic. Nicio direcție. Nicio soluție. Nici măcar speranță. A fost imaginea unui om care gâfâie, care nu mai are ce spune și nici ce promite, pentru că pare el însuși epuizat de propriul eșec”.

În continuare, acesta l-a comparat pe premier cu „un medic generalist” ajuns să facă o operație pe cord deschis, susținând că ia decizii într-un domeniu pe care nu îl stăpânește.

În finalul mesajului, Mihai Fifor îi cere lui Ilie Bolojan să plece din funcție și să își asume responsabilitatea pentru situația în care se află România: „Cred cu tărie că a venit momentul ca lui Ilie Bolojan să i se ia butoanele. Este deja prea grav ceea ce se petrece. Nu mai vorbim doar despre o dispută politică sau despre un guvern fără nicio legitimitate care a eșuat lamentabil. Vorbim despre siguranța statului român. Despre vulnerabilizarea României ca stat UE și NATO”.

Fifor a încheiat mesajul cu un apel direct adresat premierului: „Ilie Bolojan nu doar că trebuie să plece. Trebuie să își asume răspunderea (...) România nu este Bihor, unde te joci de-a jupânul. România nu este jucăria ta, Ilie. Oprește-te! Pleacă!”