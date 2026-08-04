Fostul fotbalist şi antrenor Silviu Stănescu a murit cu puţin timp înainte de a împlini 82 de ani. De-a lungul carierei, Silviu Stănescu a evoluat pentru Electroputere Craiova, Universitatea Craiova şi Petrolul Ploieşti, iar după retragerea din activitate a devenit antrenor, contribuind la formarea mai multor generaţii de fotbalişti.

După încheierea carierei de jucător, Silviu Stănescu a activat ca antrenor secund la Universitatea Craiova şi a lucrat la Centrul de Copii şi Juniori al clubului.

Ulterior, a pregătit formaţii precum FC Olt, Inter Sibiu, CSM Reşiţa, Ceahlăul Piatra Neamţ şi Politehnica Iaşi, fiind apreciat pentru experienţa şi devotamentul său.

Universitatea Craiova a transmis un mesaj după aflarea veştii.

„Veste tristă: astăzi ne-a părăsit Silviu Stănescu, fostul fotbalist și antrenor secund al Universității Craiova. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Universitatea Craiova.

În ultimii ani ai vieţii, Silviu Stănescu s-a stabilit la Suceava, unde a continuat să pregătească tineri fotbalişti. A activat la Centrul de Copii şi Juniori al fostei Cetatea Suceava, fiind considerat un mentor pentru numeroşi jucători.

Şi clubul Cetatea 1932 Suceava a transmis un mesaj după dispariţia fostului antrenor.

„Clubul Cetatea 1932 Suceava își exprimă profundul regret la aflarea veștii trecerii în neființă a fostului fotbalist și antrenor Silviu Stănescu, o personalitate care și-a dedicat întreaga viață fotbalului românesc. Născut la 24 august 1944, la Drăgășani, Silviu Stănescu a evoluat ca jucător pentru Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, iar ulterior a avut o carieră îndelungată de antrenor, pregătind echipe importante din fotbalul românesc și contribuind la formarea a numeroase generații de jucători”, se arată în mesaj.

Reprezentanții clubului au amintit de perioada în care acesta și-a desfășurat activitatea în Suceava.

„Fotbalul sucevean îi datorează, de asemenea, recunoștință. Stabilit în Suceava în ultimii ani ai vieții, Silviu Stănescu a activat în cadrul Centrului de Copii și Juniori al fostei Cetatea Suceava, unde a fost mentor pentru mulți tineri fotbaliști și a avut un rol important în dezvoltarea unor jucători care au ajuns ulterior în fotbalul de performanță.

În aceste momente de tristețe, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis clubul.