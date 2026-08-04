Credincioşii din judeţul Galaţi şi din municipiul Brăila vor avea posibilitatea să se închine, până pe 14 august, la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam. Tradiţionalul pelerinaj, organizat pe durata Postului Adormirii Maicii Domnului, se desfăşoară cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Procesiunea a început pe 1 august, în Protopopiatul Târgu Bujor, iar pe parcursul a două săptămâni icoana va fi purtată prin peste 150 de parohii din judeţul Galaţi şi va ajunge şi la Biserica „Sfinţii Arhangheli” din municipiul Brăila. Potrivit Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pelerinajul a devenit o tradiţie a eparhiei şi este organizat anual în această perioadă.

Marţi, icoana se află în Protopopiatul Galaţi şi este dusă la parohiile Vânători, Odaia Manolache, Sat-Costi, Smârdan şi Cişmele. De asemenea, aceasta va ajunge şi în bisericile „Sfântul Gheorghe şi Sfântul Atanasie”, „Sfântul Ilie”, „Sfântul Ioan Botezătorul”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, „Sfânta Filofteia”, „Sfinţii Trei Ierarhi”, „Sfântul Pantelimon” şi „Sfinţii Împăraţi” din municipiul Galaţi.

Miercuri, 5 august, pelerinajul continuă la bisericile „Pogorârea Sfântului Duh”, „Înălţarea Domnului”, „Sfânta Cruce”, „Sfântul Daniil Sihastrul şi Ioan Iacob Hozevitul”, „Sfântul Arhidiacon Ştefan”. De asemenea, aceasta va ajunge în bisericile „Sfântul Dumitru”, „Sfântul Ştefan cel Mare”, „Mavromol” şi „Precista”. Între ultimele două lăcaşuri de cult va avea loc şi o procesiune cu icoana.

Pe 6 august, credincioşii se vor putea închina la icoană la bisericile „Naşterea Maicii Domnului”, Capela Seminarului Teologic „Sfântul Andrei”, „Vovidenia”, Catedrala Arhiepiscopală.

De asemenea, icoana va ajunge în bisericile „Schimbarea la Faţă”, „Buna Vestire”, „Sfântul Vasile cel Mare”, „Sfinţii Brâncoveni”, „Sfântul Atanasie Patelarie” şi „Sfânta Ana” din Galaţi. Seara, icoana va fi dusă la Biserica „Sfinţii Arhangheli” din Brăila, unde va rămâne peste noapte.

În ziua de 7 august, traseul continuă prin parohiile Movileni, Şendreni, Traian, Braniştea şi Vasile Alecsandri, după care icoana va ajunge în Protopopiatul Covurlui. Aceasta va fi purtată în parohiile Independenţa, Piscu, Vameş, Tudor Vladimirescu şi la Mănăstirea Tudor Vladimirescu.

În perioada 8-9 august, procesiunea va trece prin localităţile Costieni, Nămoloasa Sat, Fundeni, Hanu Conachi și Izvoarele. De asemenea, aceasta va continua în Schela, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Suhurlui, Rediu, Plevna. Slobozia Ventura, Cuca, Schitul Mogoş, Costache Negri, Cudalbi, Pechea, Griviţa şi Călmăţui se află pe această listă.

Între 9 şi 13 august, icoana va fi purtată prin parohiile din protopopiatele Tecuci şi Nicoreşti. Aceasta va ajunge în localităţile Iveşti, Şerbăneşti, Lieşti, Buceşti, Umbrăreşti, Condrea, Podoleni. De asemenea, credincioșii Barcea, Drăgăneşti, Tecuci, Cosmeşti, Nicoreşti, Buciumeni se vor putea închina la această icoană. Pe listă se află și localitățile Ţepu, Brăhăşeşti, Corod, Cerţeşti, Cărăpceşti şi Brătuleşti.

Pe 13 august, icoana va fi readusă la Mănăstirea Adam, iar în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, pe 14 august, va fi purtată în procesiune până la altarul de vară al aşezământului monahal.

În aceeaşi zi, de la ora 16:00, va începe slujba Privegherii. Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, va săvârşi slujba Prohodului Maicii Domnulu.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, din judeţul Galaţi, este considerată una dintre cele mai vechi şi mai cinstite icoane din sudul Moldovei. De-a lungul secolelor, în jurul acesteia s-au păstrat numeroase tradiţii.

Potrivit tradiţiei, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, un cioban care îşi păştea turma în Codrii Ghenghei ar fi avut o întâlnire miraculoasă cu un călugăr ce purta în mâini icoana Maicii Domnului. Acesta i-ar fi cerut să ridice un schit în acel loc, iar ciobanul i-ar fi împlinit dorinţa, alegând ulterior viaţa monahală. Aşezământul a fost distrus în timpul războaielor cu otomanii, însă icoana ar fi fost descoperită mai târziu într-un stejar.

O altă tradiţie spune că icoana a fost găsită într-o livadă de meri. Deşi a fost mutată de mai multe ori în localităţile din apropiere, aceasta ar fi revenit în mod miraculos în locul descoperirii sale. Credincioşii au văzut în acest fapt un semn că acolo trebuia ridicat un lăcaş de cult, iar boierul Adam a construit prima biserică din lemn, de la care mănăstirea şi-a primit numele.

Cunoscută şi sub denumirea de „Maica Domnului de la Adam”, icoana este de tradiţie bizantină, pictată pe lemn, şi este considerată una dintre cele mai valoroase odoare ale mănăstirii. De-a lungul timpului, aceasta ar fi rămas neatinsă în urma incendiilor şi a invaziilor tătare, iar numeroşi credincioşi mărturisesc că au primit ajutor şi vindecare după rugăciunile rostite înaintea ei.

În perioadele de secetă, icoana este purtată în procesiuni de rugăciune pentru ploaie, obicei păstrat până în prezent.

Mănăstirea Adam, cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii”, se află în localitatea Adam, din judeţul Galaţi, pe platoul numit „Apărătura”, la aproximativ 29 de kilometri de Bârlad şi 40 de kilometri de Tecuci.