A început pelerinajul de la Iași. Zeci de mii de porții de mâncare, pregătite pentru credincioși

Pelerinajul anual dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva a început miercuri, 8 octombrie, la Iași, începând cu citirea Acatistului Sfintei Parascheva de la ora 6:00. Sfintele moaște au fost așezate spre închinare în baldachinul de pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Părintele Cosmin Brînză, director al platformei fiideajutor.ro, care susține proiectele Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a declarat pentru EVZ că au fost pregătite aproximativ 50.000 de porții de mâncare pentru pelerini.

În plus, parohiile și mănăstirile din Arhiepiscopia Iașilor vor asigura, de asemenea, hrană și sprijin pentru cei care vin să participe la pelerinaj. Potrivit părintelui, hrana va fi împărțită începând cu orele prânzului.

Deși plouă de ore întregi, credincioșii nu au ezitat să se așeze la coadă.

„Sunt oamenii la coadă încă de la primele ore ale zilei. Vom începe să împărțim porțiile de mâncare după ora 12:00. Deși plouă abundent, oamenii sunt înarmați cu umbrele și au venit să se roage la Sfânta Parascheva. Vom ajunge la 50.000 de porții în acest an, pe lângă cele oferite de biserică. În total, se va ajunge la 150.000 de porții de mâncare”, a declarat părintele Cosmin Brînză, exclusiv pentru EVZ.

Pe lângă mâncare, pelerinii vor primi apă și ceai cald.

„Românii au donat bani și pentru a le oferi apă pelerinilor. Astăzi vor sosi primele 2.600 de sticle de apă. Cei de la Fundația Medicală Providența împart pahare cu ceai cald”, a adăugat slujitorul bisericii.

Anul acesta, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse special din Tesalonic, Grecia, care vor fi expuse începând cu seara zilei de 11 octombrie.

Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, este considerat unul dintre cei mai importanți teologi ai Bisericii Ortodoxe. S-a născut în jurul anului 1296, la Constantinopol, din părinți credincioși, Constantin și Kali. Provenind dintr-o familie înstărită, cu legături apropiate la curtea imperială, a urmat studii de filozofie și teologie.

Orfan de tată încă din copilărie, și-a continuat educația sub îngrijirea mamei. I-a încurajat pe aceasta și pe frații săi să urmeze calea călugăriei. La vârsta de 20 de ani, Grigorie Palama a renunțat la viața lumească pentru a se dedica rugăciunii și unei vieți liniștite în comunitatea monahală de pe Muntele Athos.

Miercuri, 8 octombrie Slujbele au început la ora 6:00 cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. La 6:30 a avut loc procesiunea cu moaștele Sfintei Parascheva, condusă de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. La 7:00, sfintele moaște au fost așezate în baldachin pentru închinare. Între 7:00 și 7:30 s-a oficiat sfințirea apei lângă Biblioteca „Dumitru Stăniloae”. Programul liturgic continuă între 7:00 și 11:00 cu Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie, iar după-amiaza, între 16:00 și 18:00, are loc Vecernia și Paraclisul Sfintei Parascheva.

Joi, 9 octombrie Dimineața, între 7:00 și 11:00, se vor oficia Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Parascheva. Seara, între 16:00 și 18:00, vor avea loc Vecernia și Paraclisul, iar la ora 18:00 sunt prezentate lucrările dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, în Muzeul Mitropolitan.

Vineri, 10 octombrie Între 7:00 și 11:00 se vor oficia slujbe matinale, iar între 16:00 și 16:30, Paraclisul Sfintei Parascheva. Seara, între 19:00 și 23:00, va avea loc slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Sâmbătă, 11 octombrie Dimineața, între 7:00 și 11:00, se vor săvârși Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie. Între 8:00 și 12:00 va avea loc sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru”. De la 12:00 la 17:00, Muzeul Mitropolitan găzduiește Cinemaratonul Festivalului de Film Quo Vadis. După-amiaza, între 16:00 și 16:30, va fi Paraclisul Sfintei Parascheva, iar seara, între 19:00 și 23:00, slujbele vor fi dedicate și Sfântului Grigorie Palama. La 23:30 și 23:50, moaștele Sfântului Grigorie Palama vor fi întâmpinate la aeroport și la Catedrală.

Duminică, 12 octombrie Între 7:00 și 11:00 se vor oficia slujbele dedicate Sfântului Grigorie Palama, iar între 16:00 și 17:00, Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Parascheva. Pelerinajul „Calea Sfinților” va avea loc între 19:00 și 20:30, urmat de slujba de priveghere dedicată Sfântului Apostol Andrei.

Luni, 13 octombrie Dimineața, între 7:00 și 11:30, vor avea loc slujbele Sfântului Apostol Andrei, iar între 16:00 și 16:30, Paraclisul Sfintei Parascheva. Seara, între 21:00 și 2:00, se vor oficia Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie.

Marți, 14 octombrie Între 7:00 și 9:00, Miezonoptica, Acatistul Sfintei Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare. Sfânta Liturghie va avea loc între 9:00 și 12:30 pe podiumul de la Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, răspunsurile liturgice fiind date de corul „Sanctus”. Paraclisul Sfintei Parascheva va avea loc între 16:00 și 16:30, iar seara, între 19:00 și 23:00, va fi slujba Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Miercuri, 15 octombrie Dimineața, între 7:00 și 11:00, se vor oficia Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie, iar între 16:00 și 18:00, Vecernia și Paraclisul Sfintei Parascheva închid programul pelerinajului.