Un tânăr de 22 de ani din Tecuci a fost reținut de polițiști, după ce ar fi tras de mai multe ori cu un pistol airsoft asupra unui bărbat de 25 de ani, în localitatea Nămoloasa, județul Galați. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 27 spre 28 iulie, iar victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit informațiilor transmise deInspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați.

Suspectul va fi prezentat miercuri în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. În urma percheziției efectuate la domiciliul acestuia, anchetatorii au ridicat replica de armă folosită în incident și muniția aferentă.

Conform IPJ Galați, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați prin apel la 112, în noaptea de 27 spre 28 iulie, la ora 00:44, de un bărbat de 25 de ani din comuna Nămoloasa.

Acesta a reclamat că o persoană a tras asupra sa cu o armă cu aer comprimat.

Din cercetările efectuate a reieșit că agresorul, un tânăr de 22 de ani din municipiul Tecuci, se afla într-un bar din Nămoloasa, unde a avut un conflict verbal cu victima. După ce cei doi s-au despărțit, suspectul ar fi ieșit din curtea unui imobil având asupra sa un pistol cu aer comprimat și ar fi tras de mai multe ori în direcția bărbatului de 25 de ani.

Victima a fost rănită, iar leziunile suferite necesită mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Marți, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința tânărului din Tecuci.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit și ridicat o replică de armă airsoft de calibru 68, împreună cu 32 de bile din cauciuc și 23 de bile metalice de același calibru.

Potrivit IPJ Galați, arma nu este supusă regimului de autorizare, însă a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor în dosarul penal.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 22 de ani.

Acesta urmează să fie prezentat miercuri în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă, urmând ca instanța să decidă măsura preventivă care se impune.