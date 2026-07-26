Toate dovezile de până acum legate de atacul de sâmbătă seara de la sărbătoarea Pride de la Berlin indică un „atac terorist islamist”, a declarat ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, duminică, potrivit France24.

„Avem de-a face aici cu un presupus autor, care anterior atrăsese atenția asupra sa printr-un număr mare de infracțiuni, radicalizare și afiliere cu scena islamistă”, a declarat Alexander Dobrindt în timpul unei conferințe de presă în apropierea locului atacului.

Anchetatorii cred că atacul mortal de sâmbătă, în apropierea paradei Pride de la Berlin, a fost motivat de ideologia islamistă, a declarat duminică ministrul de interne al Germaniei.

„Tot ce vedem aici indică faptul că a fost un atac terorist islamist”, a declarat Alexander Dobrindt reporterilor aflați la fața locului, adăugând că numărul răniților a crescut la 29. O femeie a fost ucisă în atac.

Poliția a declarat că există indicii că suspectul a acționat conform unei ideologii islamiste, presa germană relatând că acesta era un susținător al așa-numitei grupări Stat Islamic (IS sau ISIS), cu o condamnare penală.

Poliția încă îl caută pe principalul suspect în atacu cu mașina în mulțime, soldat cu moartea unei femei și rănirea altor 29 de persoane.

Incidentul de sâmbătă seara a spulberat ceea ce fusese o zi de sărbătoare pentru sute de mii de persoane care participau la Ziua Christopher Street (CSD), unul dintre cele mai mari evenimente de Pride din Europa.

Cu puțin înainte de ora locală 22:00, sâmbătă, un vehicul alb a intrat în oameni la marginea sudică a parcului Tiergarten din centrul Berlinului, înainte de a se izbi de un copac.

Poliția spune că „una sau mai multe” persoane au părăsit apoi vehiculul și au fugit de la locul accidentului.

Se spune că mai multe persoane au suferit, de asemenea, răni prin înjunghiere.

Serviciile de urgență au declarat că o femeie a fost ucisă și alte 16 persoane au fost rănite, inclusiv trei cu răni care le pun viața în pericol.