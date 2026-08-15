Nopțile tropicale nu aduc doar un disconfort termic accentuat, ci reduc considerabil și durata de odihnă. Între anii 2020 și 2025, oamenii au pierdut în medie aproximativ 56 de ore de somn pe an exclusiv din cauza temperaturilor ridicate din timpul nopții, conform Mediafax, care citează RTL.

Dificultatea de a adormi în nopțile calde are o explicație biologică clară, legată direct de mecanismul natural prin care organismul își reglează temperatura. Pentru a putea intra în starea de somn, temperatura internă a corpului trebuie să scadă ușor, iar procesul de eliberare a căldurii are loc inclusiv prin dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii.

Atunci când aerul din dormitor rămâne cald, acest proces natural de răcire devine mult mai dificil, iar momentul adormirii este întârziat. Situația devine și mai complicată în condiții de umiditate crescută, deoarece transpirația se evaporă mai greu, împiedicând organismul să se răcească eficient.

În plus, căldura afectează direct calitatea odihnei: somnul devine superficial, iar trezirile nocturne sunt mult mai frecvente. A doua zi, consecințele se traduc prin oboseală acumulată, stări de iritabilitate și probleme de concentrare. Specialiștii au inclus acest fenomene în analize ample, menționând concepte precum „Brain fog” sau motivele pentru care te trezești obosit chiar dacă ai stat opt ore în pat.

Pentru a limita acumularea căldurii în locuință, prima recomandare este menținerea ferestrelor închise în timpul zilei, în special când temperatura de afară o depășește pe cea din casă. Tragerea jaluzelelor, a obloanelor sau a perdelelor poate bloca eficient razele soarelui.

Aerisirea spațiului este indicată doar după ce temperatura exterioară scade sub nivelul din locuință, ideal fiind să se creeze un curent de aer între ferestre aflate în zone opuse. Ventilatoarele pot ajuta la circularea aerului, dar fluxul nu trebuie direcționat direct și permanent spre corp, pentru că poate provoca uscarea ochilor și iritarea mucoaselor.

Deși pare alegerea ideală pe timp de caniculă, un duș cu apă foarte rece poate avea efectul opus: apa rece determină contractarea vaselor de sânge, ceea ce scade capacitatea organismului de a elibera căldura prin piele. Pentru o relaxare optimă înainte de culcare, este indicat un duș călduț.

Pentru un plus de confort nocturn, se recomandă utilizarea lenjeriilor ușoare din materiale naturale care permit pielii să respire, cum sunt bumbacul sau inul, iar pătura poate fi înlocuită cu un cearșaf subțire.

De asemenea, consumul de alcool și mesele copioase înainte de culcare perturbă suplimentar somnul. Hidratarea corectă trebuie făcută pe parcursul întregii zile, evitând consumul excesiv de apă chiar înainte de culcare pentru a preveni trezirile frecvente.

Vârstnicii, copiii mici și persoanele care suferă de anumite afecțiuni cronice resimt cel mai puternic efectele temperaturilor extreme. Manifestări precum durerile puternice de cap, stările de amețeală, greața, slăbiciunea accentuată sau stările de confuzie reprezintă semnale clare ale problemelor provocate de căldură.

În astfel de situații, persoana afectată trebuie mutată imediat într-un spațiu răcoros pentru a-i reduce treptat temperatura corporală. În cazul simptomelor severe sau persistente, este absolut necesară solicitarea asistenței medicale de specialitate.