Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de caniculă și disconfort termic, valabilă duminică, 16 august, în șase județe din vestul și nord-vestul țării.

Avertizarea este valabilă între orele 10:00 și 21:00 și vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj.

În aceste zone sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, local fiind posibilă canicula. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) poate atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii estimează că temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius în județele aflate sub Cod galben.

ANM avertizează că vremea se va menține foarte caldă și la începutul săptămânii viitoare. Luni, 17 august, în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice va fi local caniculă, însă spre seară instabilitatea atmosferică se va accentua.

Vreme mai caldă decât normalul până la jumătatea lui septembrie

Meteorologii estimează o perioadă cu temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a României. Cele mai ridicate abateri sunt prognozate în regiunile vestice și centrale, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în prima parte a intervalului.

În perioada 17–24 august 2026, temperaturile vor depăși valorile climatologice în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari valori în vestul și centrul țării. În sud-est, temperaturile se vor menține în apropierea celor normale. Precipitațiile vor fi sub normal la nivel național, deficitul urmând să fie mai accentuat în zonele montane.

Pentru intervalul 24–31 august 2026, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, cu abateri mai importante în regiunile vestice și centrale. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile specifice perioadei, cu posibilitatea unor valori ușor mai mari în zonele montane și în vest.

În săptămâna 31 august–7 septembrie 2026, temperaturile medii vor fi ușor peste normal în vest, nord și centru, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor obișnuite. Regimul precipitațiilor este estimat a fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în întreaga țară.

În intervalul 7–14 septembrie 2026, temperaturile se vor menține ușor peste valorile normale în cea mai mare parte a României, cu cele mai mari abateri în regiunile intracarpatice. Precipitațiile sunt prognozate să fie apropiate de normal în toate regiunile.