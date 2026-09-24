Executivul comunitar a propus miercuri eliberarea unei tranșe de 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune alocate Ungariei. Decizia vine ca urmare a demersurilor inițiate de noua administrație de la Budapesta pentru consolidarea statului de drept, conform informațiilor transmise de agenția Reuters.

Suma propusă face parte dintr-un pachet mai amplu, evaluat la 16,4 miliarde de euro, ce cuprinde fonduri de redresare și coeziune blocat anterior de Bruxelles. Reprezentanții Uniunii Europene menționaseră încă din luna mai posibilitatea eliberării graduale a acestor resurse financiare, condiționată de implementarea reformelor stabilite de comun acord.

Pe lângă suportul financiar direct, Comisia Europeană a luat hotărârea de a permite din nou participarea studenților și cercetătorilor maghiari la programele educaționale și de cercetare Erasmus+ și Horizon Europe.

„Ungaria a făcut paşi importanţi pentru consolidarea statului de drept şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Măsurile propuse de executivul de la Bruxelles nu intră în vigoare imediat. Inițiativa privind alocarea celor 4,2 miliarde de euro urmează să fie supusă aprobării oficiale în cadrul Consiliului Uniunii Europene, unde este necesar votul favorabil al tuturor țărilor membre.

Altfel, Ungaria nu vrea, pentru moment, să participe la Inițiativa pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8”, noul format regional lansat de Ucraina. Premierul Péter Magyar a declarat că Budapesta a fost invitată, dar nu și-a dat acordul pentru aderare, după ce Kievul prezentase Ungaria printre cele opt state ale inițiativei.

Ministerul ungar de Externe a transmis marți că Ungaria „nu este membră a inițiativei”, deși urmărește evoluția noului format regional. Poziția Budapestei vine după primul summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat la sfârșitul săptămânii trecute în Ucraina.

Președintele Volodimir Zelenski a lansat formatul cu obiectivul declarat de a dezvolta cooperarea dintre țările din regiunea Carpaților în domenii precum logistica, economia transfrontalieră și sprijinirea comunităților.