Un avion Wizz Air care zbura luni, 2 noiembrie 2026, de la Londra spre Sofia a fost redirecționat către aeroportul din Budapesta, în urma unei amenințări cu bombă. Forțele Aeriene Ungare au trimis un avion de vânătoare Gripen pentru escortarea aeronavei, care a aterizat în siguranță. Autoritățile au început verificările de securitate pentru a stabili dacă amenințarea este reală, potrivit publicației britanice The Independent.

Un avion de pasageri al companiei Wizz Air a fost nevoit să își modifice traseul luni, după ce a fost semnalată o posibilă bombă la bord. Aeronava, care efectua o cursă între Londra și Sofia, a fost direcționată către Budapesta și escortată de un avion militar al Forțelor Aeriene Ungare.

Informația a fost transmisă de ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Avion de vânătoare Gripen, trimis să escorteze aeronava Wizz Air. Autoritățile ungare au mobilizat un avion de luptă Gripen pentru a însoți aeronava de pasageri până la aeroportul din Budapesta.

Măsura a fost luată după apariția amenințării cu bombă, care a determinat schimbarea destinației zborului. Avionul Wizz Air a aterizat fără incidente în capitala Ungariei, iar aeronava militară și-a încheiat misiunea de escortare. Ulterior, avionul Gripen a revenit la baza aeriană din Kecskemét.

După sosirea aeronavei pe aeroport, autoritățile au început controalele de securitate atât asupra avionului, cât și asupra pasagerilor.

Compania Wizz Air a confirmat efectuarea verificărilor, potrivit informațiilor publicate de site-ul maghiar 24.hu.

Ministrul ungar al Apărării a anunțat că poliția a dispus măsuri suplimentare de securitate în urma incidentului.

Controalele continuă pentru a determina dacă la bordul aeronavei se află într-adevăr un dispozitiv exploziv sau dacă amenințarea a fost falsă.

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat rezultatul verificărilor efectuate după aterizarea avionului Wizz Air.

De asemenea, nu au fost prezentate informații despre persoana care ar fi transmis amenințarea sau despre împrejurările în care aceasta a fost primită.

Aeronava a aterizat în siguranță, iar cercetările privind incidentul sunt în desfășurare.