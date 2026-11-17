Un avion de vânătoare MiG-29 al Forțelor Aeriene Sârbe s-a prăbușit marți, 17 noiembrie 2026, în jurul orei 08:45, pe un teren agricol situat între Stara Pazova și Nova Pazova, la nord-vest de Belgrad. Pilotul aeronavei, maiorul Goran Bulajić, în vârstă de 53 de ani, a murit în accident, a confirmat Ministerul Apărării din Serbia.

Aeronava făcea parte din Brigada 204 Aviație, cu baza la aeroportul militar Batajnica. După impact, avionul a fost cuprins de flăcări, iar la locul prăbușirii au intervenit echipaje de pompieri, poliție, ambulanță și reprezentanți ai armatei. Autoritățile sârbe au constituit două comisii pentru investigarea accidentului, însă cauza prăbușirii nu a fost stabilită până în prezent.

Potrivit comunicatului Ministerului Apărării de la Belgrad, pilotul care și-a pierdut viața în accident este maiorul Goran Bulajić, născut la 25 martie 1973, în Belgrad. Acesta făcea parte din armata sârbă din 1996.

Oficialii au transmis că militarul a lăsat în urmă doi copii. Ministrul Apărării, Bratislav Gašić, și generalul-locotenent Tiosav Janković, reprezentant al șefului Statului Major și comandant al Forțelor Aeriene și Apărării Antiaeriene, au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

La locul accidentului s-au deplasat reprezentanți ai poliției militare, iar procurorul competent a fost informat despre eveniment. Acesta urmează să participe la cercetările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Ministerul Apărării din Serbia a anunțat constituirea unei comisii care va investiga incidentul și va analiza inclusiv posibila răspundere a structurilor militare.

În paralel, o comisie de specialitate a Forțelor Aeriene va cerceta cauzele tehnice și operaționale ale accidentului. Investigația trebuie să stabilească ce s-a întâmplat înainte de impact și dacă au existat defecțiuni sau alte probleme care au contribuit la prăbușirea aeronavei.

Deocamdată, autoritățile nu au prezentat o explicație oficială privind cauza accidentului. Nici informațiile disponibile public nu permit stabilirea unei eventuale defecțiuni tehnice sau a altor factori care ar fi putut determina pierderea controlului asupra avionului.

MiG-29 implicat în accident era în serviciul Brigăzii 204 Aviație, unitate a Forțelor Aeriene Sârbe staționată la baza militară Batajnica, în apropiere de Belgrad.

Srušio se vojni avion u njivama izmedju Nove i Stare Pazove.Nije poznato ima li nastradalih. https://t.co/gOupvG2LIp — Milan Turanjanin (@MilanTuranjanin) November 17, 2026

MiG-29 este un avion de luptă supersonic proiectat în Uniunea Sovietică și utilizat de mai multe forțe aeriene. Aeronava a fost concepută inițial pentru misiuni de superioritate aeriană, fiind ulterior adaptată și pentru alte tipuri de operațiuni militare.

Serbia a operat avioane MiG-29 provenite din mai multe surse și a modernizat o parte dintre acestea. Aparatele reprezintă una dintre componentele importante ale capacității sale de apărare aeriană.

Accidentul de marți readuce în atenție siguranța operării aeronavelor militare și necesitatea verificării tehnice a împrejurărilor în care s-a produs prăbușirea.

Autoritățile sârbe nu au anunțat deocamdată rezultatele cercetărilor. Cele două comisii vor analiza separat circumstanțele generale ale accidentului și aspectele tehnice legate de funcționarea aeronavei.

Concluziile investigației vor trebui să clarifice cauzele prăbușirii MiG-29 și eventualele responsabilități. Până la publicarea unui raport oficial, orice explicație privind producerea accidentului rămâne neconfirmată