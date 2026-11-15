Un zbor charter din Egipt spre România s-a transformat într-o experiență înspăimântătoare pentru cei 180 de pasageri aflați la bord. Aeronava companiei HiSky, care plecase din Hurghada cu destinația Oradea, a fost nevoită să revină pe aeroportul de plecare după aproximativ 30 de minute de zbor. Printre pasageri s-a aflat și fostul fotbalist Marcel Pușcaș, care a povestit momentele dificile prin care a trecut.

Incidentul s-a produs sâmbătă, 14 noiembrie, la scurt timp după decolarea aeronavei. Potrivit relatării lui Marcel Pușcaș, avionul a ajuns în apropiere de Cairo, moment în care comandantul le-a transmis pasagerilor că trebuie să se întoarcă la Hurghada din cauza unei probleme tehnice.

„Ieri, 14 11 2026, am pornit la 11:45 din Hurghada spre Oradea cu compania moldovenească HiSky. Era un zbor charter. După vreo 30 de minute de zbor, aflându-ne în apropiere de Cairo, căpitanul ne anunță că trebuie să ne întoarcem la Aeroportul Hurghada din cauza unui… Inconvenient”, a povestit Marcel Pușcaș pe Facebook.

Întoarcerea nu s-a produs imediat. După ce au aflat că aeronava trebuie să revină la aeroport, pasagerii au fost informați că avionul va survola o perioadă zona pentru eliminarea unei cantități de carburant din rezervoare.

„Panica deja se instalase în avionul cu 180 de pasageri. După alte 20 de minute același căpitan ne-a anunțat că trebuie să ne mai învârtim în aer pentru a se elibera carburant din rezervor. Învârtirea deasupra Mării Roșii a durat 60 de minute”.

Fostul fotbalist a povestit că, în acele momente, s-a gândit la mai multe scenarii privind aterizarea aeronavei.

„Îmi puneam întrebarea dacă aterizăm pe burtă, în apă sau pe uscat? Într-un final, după 1 h1/2 am aterizat înapoi la HURGHADA și am aflat că baiul a fost un senzor”, a explicat fostul fotbalist.

Problemele nu s-au încheiat odată cu aterizarea la Hurghada. Potrivit lui Marcel Pușcaș, cei aproximativ 180 de pasageri au fost nevoiți să rămână încă trei ore în aeronavă, fără să primească apă sau mâncare.

„Am stat încă 3 ore în avion fără să ni se dea apă sau mâncare”.

Fostul fotbalist a descris experiența drept una extrem de dificilă și a mărturisit că s-a temut că nu va mai ajunge acasă.

„Cu 5 minute înainte de-a începe meciul contra Poloniei. Am stat, așadar, alături de alte 180 de persoane cu morcovul în fund. Ajungem sau nu, acasă? Aceasta era întrebarea. O a doua a fost dacă, vii sau morți? A fost horror! Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat! Cred că voi haihuii de-acum doar cu mașina”, a scris Marcel Pușcaș.

Nu este primul incident de acest fel în care este implicată o aeronavă HiSky. În luna februarie, un avion care efectua cursa București – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.

Comandantul a decis atunci revenirea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Înainte de aterizare, aeronava a survolat zona pentru reducerea greutății și pregătirea manevrei în condiții optime.