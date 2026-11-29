Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs în apropierea orașului Manhattan Beach, din comitatul Los Angeles, fiind urmat de mai multe replici, potrivit Institutului american de geofizică (USGS). Autoritățile au mobilizat pompieri din 106 cazărmi pentru verificarea infrastructurii, iar pe aeroportul din Los Angeles aterizarea unui avion a fost întreruptă temporar, din motive de siguranță. Nu au fost raportate victime.

Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ cinci kilometri sud-vest de Manhattan Beach, în statul american California, potrivit informațiilor relatate de AFP. Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, iar autoritățile locale au activat procedurile de intervenție în situații de urgență. Potrivit Associated Press (AP), Departamentul de Pompieri din Los Angeles a mobilizat personal din 106 cazărmi pentru efectuarea unor verificări în zonele afectate de mișcarea seismică.

În urma inspecțiilor, echipele de intervenție nu au identificat persoane rănite sau pagube la nivelul infrastructurii verificate.

Primăria Manhattan Beach a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, că locuitorii trebuie să rămână vigilenți, întrucât replicile seismice se pot produce inclusiv la câteva zile după cutremurul principal. Autoritățile nu au emis o avertizare de tsunami.

Seismul a determinat adoptarea unor măsuri de precauție și pe aeroportul din Los Angeles. Potrivit unor înregistrări video publicate pe rețelele de socializare, mai multe geamuri din interiorul aeroportului s-au spart. Controlorii de trafic aerian i-au cerut echipajului unui avion al companiei Delta Air Lines, care se pregătea să aterizeze, să întrerupă manevra.

Primărița orașului Los Angeles, Karen Bass, a explicat că măsura a fost necesară pentru a permite verificarea pistei și pentru a exclude existența unor fisuri provocate de cutremur.

”Aceste avioane aterizează şi decolează la câteva minute. iar verificarea stării pistei era esenţială şi a fost făcută imediat”, a declarat Karen Bass.

Activitatea aeroportului a continuat după efectuarea verificărilor, fără suspendarea generală a zborurilor.

”Zborurile nu au fost întrerupte, deci aeroportul funcţionează normal, însă rămîne sub supraveghere”, a spus primărița.

Presa americană a relatat că seismul a declanșat și un semnal luminos de avarie la o rafinărie situată în apropierea aeroportului din Los Angeles. Într-o intervenție la postul de televiziune Fox News, Karen Bass a declarat că activitatea din oraș se desfășoară, în cea mai mare parte, în condiții normale.

”În cea mai mare partem totul funţcionează normal în oraşul Los Angeles. Vrem ca oamenii să continue să-şi trăiască voaţa ca de obicei”, a declarat Karen Bass.

Edilul le-a amintit însă locuitorilor importanța pregătirii pentru astfel de fenomene.

”Însă de fiecare dată când există un cutremur, este un semnal de alarmă pentru a te asigura că eşti pregătit”, a afirmat aceasta.

Activitatea seismică este frecventă în California, stat cunoscut și sub denumirea de ”Golden State”, din cauza poziționării Coastei de Vest a Statelor Unite în zona de contact dintre mai multe plăci tectonice.

Unul dintre cele mai grave cutremure care au afectat regiunea Los Angeles s-a produs în 1994, la Northridge. Seismul a provocat moartea câtorva zeci de persoane, rănirea altor câteva mii și pagube materiale considerabile.

California a fost afectată și de seismul devastator din 1906, cunoscut sub denumirea de ”Marele Cutremur” de la San Francisco, în urma căruia aproximativ 80% din oraș a fost distrus.