Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs sâmbătă, 28 noiembrie, în largul coastei Californiei, la aproximativ șase kilometri vest de Manhattan Beach, a anunțat Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS). Departamentul de Pompieri din Los Angeles a declanșat verificări în teren pentru evaluarea eventualelor pagube provocate de cutremur.

Autoritățile din Los Angeles au mobilizat personalul din toate cele 106 stații de pompieri pentru a verifica zonele aflate în responsabilitatea instituției, după seismul înregistrat în apropierea coastei Californiei. Potrivit informațiilor publicate de ABC News, Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD) a anunțat că, în primele ore după cutremur, nu au fost raportate persoane rănite sau deteriorări ale structurilor clădirilor.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a activat procedurile speciale de intervenție în caz de seism, cunoscute drept „mod de cutremur”.

Echipajele desfășoară operațiuni de evaluare atât la sol, cât și din aer și de pe apă. Verificările vizează cartierele orașului, obiectivele de infrastructură critică și zonele considerate vulnerabile în cazul producerii unor mișcări seismice.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles asigură intervențiile pe un teritoriu de aproximativ 470 de mile pătrate.

Primele verificări efectuate de echipele mobilizate nu au indicat existența unor victime sau a unor avarii structurale, potrivit informării transmise de LAFD.

Operațiunile de evaluare vor continua pentru identificarea eventualelor pagube produse în urma cutremurului.

Autoritățile americane monitorizează situația și le-au recomandat locuitorilor să urmărească informațiile comunicate prin intermediul canalelor oficiale.

Seismul s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei locale 9:30 (19:30, ora României), în largul coastei Californiei, în apropierea orașului Manhattan Beach. Potrivit publicației americane SFGATE, cutremurul a avut loc la o adâncime estimată inițial la aproximativ 12,2 kilometri, epicentrul fiind situat la aproape 30 de kilometri de Los Angeles.

Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS) a înregistrat și trei replici seismice după cutremurul principal. Acestea au avut magnitudini preliminare de 2,8, 3 și, respectiv, 2,5, cu epicentre în largul coastelor localităților Manhattan Beach și Hermosa Beach.

Autoritățile din Manhattan Beach le-au recomandat locuitorilor să fie pregătiți pentru eventuale noi replici, care se pot produce la câteva minute, ore sau chiar zile după seismul principal.

Totodată, administrația locală a transmis că, la momentul evaluării, nu exista pericolul producerii unui tsunami, potrivit agenției de presă Associated Press