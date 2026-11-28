antitoxină erau expirate. Fără un transport urgent de ser proaspăt, epidemia risca să decimeze întreaga regiune. În ianuarie 1925, mica așezare minieră Nome, situată pe coasta de vest a Alaskăi, a fost lovită de un focar agresiv de difterie. Orașul număra pe atunci doar în jur de 1.400 de locuitori, însă boala amenința să se extindă rapid către cele aproximativ 10.000 de persoane, majoritatea indigene, răspândite în satele izolate din Peninsula Seward. Situația devenise critică: portul era complet blocat de ghețurile Mării Bering până la vară, viscolele arctice țineau la sol puținele avioane biplane ale vremii, iar singurul medic al orașului, doctorul Curtis Welch, descoperise că ultimele sale flacoane deerau expirate.

antitoxină , un lot de 300.000 de unități, descoperită în depozitul Spitalului Căilor Ferate din Anchorage, se afla la aproape 1.600 de kilometri distanță. Cum Singura rezervă utilizabilă de, un lot de 300.000 de unități, descoperită în depozitul Spitalului Căilor Ferate din Anchorage, se afla la aproape 1.600 de kilometri distanță. Cum avioanele cu carlingă deschisă ale anului 1925 riscau să înghețe în zbor, guvernatorul Alaskăi, Scott Bone, a aprobat singura soluție realistă: o cursă de ștafetă cu sănii trase de câini.

Pe 26 ianuarie, pachetul izolat termic a fost urcat în tren și trimis spre nord, 480 de kilometri, până la Nenana, capătul liniei ferate. De acolo începea greul: 1.085 de kilometri de-a lungul vechii rute poștale Iditarod, prin viscol și la temperaturi care coborau sub -50°C, un traseu pe care 20 de conducători de sănii și aproximativ 150 de câini urmau să îl parcurgă zi și noapte pentru a ajunge la Nome.

Deși statuia din bronz ridicată în Central Park din New York l-a transformat pe Balto în simbolul acestei operațiuni de salvare, arhivele expediției din 1925 arată că adevăratul greu al cursei a fost dus de un alt câine, lăsat decenii la rând în plan secund. Numele lui era Togo și conducea atelajul lui Leonhard Seppala, un conducător de sănii de origine norvegiană considerat cel mai bun dresor și ghid arctic din Alaska. Ironia face ca și Balto să fi provenit tot din canisa lui Seppala, dar fusese lăsat în urmă pentru ultimul schimb, în timp ce stăpânul său și-a rezervat pentru cea mai dificilă porțiune a traseului liderul de bază. În timp ce Balto a parcurs ultima etapă, de 88 de kilometri, până la intrarea în Nome, echipajul condus de Seppala și Togo a străbătut 420 de kilometri prin cele mai periculoase zone ale traseului, o distanță de aproape cinci ori mai mare decât a oricărei alte echipe din ștafetă.

Conform planului inițial al autorităților, Leonhard Seppala a plecat direct din Nome în întâmpinarea transportului, urmând să preia serul de la jumătatea drumului și să îl aducă înapoi în oraș. În fruntea atelajului său de 20 de câini se afla Togo, care la 12 ani era considerat deja un veteran, mult trecut de vârsta obișnuită la care câinii de tracțiune erau retrași din activitate. Pentru a câștiga o zi întreagă față de ruta ocolitoare de pe coastă, Seppala a luat o decizie riscantă: a tăiat drumul direct peste gheața golfului Norton Sound, o suprafață instabilă care se fisura constant sub presiunea vânturilor din larg și a curenților marini. În mijlocul viscolului, vizibilitatea scăzuse aproape de zero, iar omul nu mai avea niciun reper vizual, bazându-se exclusiv pe instinctul lui Togo pentru a ocoli crăpăturile din banchiză .

Lângă localitatea Shaktoolik, Seppala s-a întâlnit cu Henry Ivanoff, care preluase pachetul de la schimbul anterior, și a prețuit fiecare secundă: a preluat cilindrul cu ser și a făcut imediat cale întoarsă prin viscol, traversând din nou gheața instabilă a golfului Norton Sound, de data aceasta pe întuneric. Aici s-a petrecut episodul care avea să rămână în istoria expediției. O fisură largă s-a deschis brusc în banchiză , lăsând atelajul izolat pe o bucată de gheață în derivă, la câțiva metri de malul sigur.

Seppala a reușit să îl treacă pe Togo pe marginea stabilă a gheții pentru a trage sania spre țărm, iar în clipa în care hamul s-a rupt, câinele a sărit singur în apa înghețată, a apucat capătul frânghiei în dinți și a tras cu toată forța până când banchiza s-a lipit de mal, salvând întregul echipaj. După acest efort, Seppala și Togo au continuat drumul pe coastă și au ajuns la Golovin pe 1 februarie, unde i-au predat ștafeta lui Charlie Olson, cel care urma să înfrunte mai departe trecătoarea abruptă de la Little McKinley, la aproape 500 de metri altitudine.

Pe 2 februarie 1925, la ora 5:30 dimineața, Gunnar Kaasen și Balto au intrat pe Front Street din Nome cu cilindrul de ser. Cursa durase 5 zile și jumătate, în condițiile în care poșta de iarnă făcea în mod obișnuit între trei și patru săptămâni pe același traseu. Deși gerul crunt crăpase câteva fiole pe parcurs, mare parte din antitoxină rămăsese utilizabilă. Ziarele de la New York și San Francisco au prins imediat povestea ultimului kilometru și l-au așezat pe Balto în prim-plan, într-o epocă în care presa căuta eroi simpli și fotogenici. Leonhard Seppala n-a acceptat niciodată această nedreptate: de-a lungul anilor a repetat că Togo, nu Balto, purtase greul cursei și că niciun alt câine n-ar fi rezistat pe gheața din Norton Sound în acele zile.