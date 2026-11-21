Ca și în Grecia sau Franța, și în California originea focului devastator s-a dovedit a fi un incendiator, nu clima, nu încălzirea globală sau ce mai spune propaganda ecologistă. Un juriu din California l-a găsit vinovat pe Jonathan Rinderknecht, fost șofer Uber, pentru provocarea intenționată a incendiului din Pacific Palisades, care a devastat o parte a orașului Los Angeles în ianuarie 2025 și s-a soldat cu 12 morți și distrugerea a mii de locuințe. Bărbatul a fost judecat pentru două infracțiuni federale de incendiere, potrivit The Wall Street Journal.

Rinderknecht a pledat nevinovat la acuzațiile care vizau distrugerea de proprietăți prin incendiere și provocarea unui incendiu care a afectat bunuri utilizate în comerțul interstatal. Procurorii au susținut că acesta a declanșat focul în primele ore ale zilei de 1 ianuarie 2025, în apropierea unui punct de belvedere de pe traseul Temescal Ridge, în Munții Santa Monica.

Incendiul inițial, denumit Lachman, a fost observat de pompieri, care au intervenit și au considerat că au reușit să îl stingă după câteva ore. Focul nu dispăruse însă complet. Potrivit anchetatorilor, acesta a continuat să mocnească în subteran, sub vegetația densă, timp de mai multe zile.

Pe 7 ianuarie 2025, vânturile puternice au reaprins focul, care s-a extins rapid și a devenit incendiul din Pacific Palisades. Flăcările au distrus cartiere întregi și au provocat unul dintre cele mai grave dezastre de acest fel din istoria Californiei.

„Doisprezece oameni și-au pierdut viața și mii de oameni și-au pierdut locuințele din cauza comportamentului rău intenționat al lui Jonathan Rinderknecht”, a declarat procurorul general Todd Blanche.

Autoritățile federale au început să îl acuze pe Rinderknecht la sfârșitul anului trecut. Anchetatorii au analizat mai multe posibile surse de aprindere și au exclus, potrivit Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF) din Los Angeles, ipotezele potrivit cărora incendiul ar fi fost provocat de artificii, țigări sau cabluri electrice căzute.

Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, Rinderknecht locuise anterior în Pacific Palisades și lucra ca șofer Uber în noaptea de 31 decembrie 2024. Doi dintre pasagerii pe care i-a transportat în acea noapte le-ar fi spus anchetatorilor că bărbatul părea agitat și furios.

După ce a lăsat un pasager în cartierul Los Angeles, acesta ar fi parcat în apropierea unui punct de acces către traseul montan și ar fi urcat pe potecă. Procurorii au menționat că asculta o melodie în limba franceză, al cărei videoclip includea imagini cu obiecte incendiate.

În plângerea inițială a fost menționat și faptul că Rinderknecht ar fi folosit ChatGPT pentru a genera o imagine distopică în care oameni fug din calea unui incendiu. Aceste elemente au făcut parte din materialul prezentat de anchetatori în dosar.

Condamnarea vine după ce prima încercare a procurorilor de a obține un verdict, în iunie, s-a încheiat cu un juriu care nu a reușit să ajungă la o decizie unanimă. Procurorii au modificat ulterior rechizitoriul, iar al doilea proces a început în noiembrie.

Incendiul din Pacific Palisades a făcut parte dintr-o serie de incendii de vegetație care au izbucnit în regiunea Los Angeles la începutul lunii ianuarie 2025, alimentate de vânturi puternice și imprevizibile. În aceeași perioadă, incendiul Eaton a distrus mii de locuințe și spații comerciale în zona Altadena.

Cele două incendii au rămas printre cele mai distructive și mortale dezastre de acest tip din istoria statului California.