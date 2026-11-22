O serie de întreruperi tehnologice majore produse în Statele Unite a determinat tot mai mulți americani să cumpere produse pentru situații de urgență. Pe fondul temerilor legate de posibile atacuri cibernetice, pene de curent și blocarea serviciilor financiare, vânzările unor companii specializate în astfel de produse au crescut puternic, iar evoluția a atras atenția marilor retaileri și a analiștilor de pe Wall Street, relatează CNBC.

Cel puțin șase incidente tehnologice importante au avut loc în SUA între 12 și 17 noiembrie. Acestea au provocat suspendarea unor zboruri, probleme de acces la serviciile de e-mail și întârzieri în procesarea tranzacțiilor bancare.

În aceeași perioadă, cheltuielile la companiile care comercializează produse pentru pregătirea în caz de urgență au crescut cu aproximativ 400% față de intervalul similar al anului trecut. Cifra rezultă din analiza datelor privind plățile cu cardul, realizată de Consumer Edge pentru CNBC.

Un exemplu este Ready America, companie care vinde truse de supraviețuire, apă ambalată și produse alimentare cu termen lung de păstrare. Vânzările sale online au crescut de aproximativ cinci ori în ultimele zile, iar clienții corporativi au început, la rândul lor, să comande cantități suplimentare pentru stocurile destinate situațiilor de urgență.

Președintele companiei, Trevyn Reese, a declarat că firma nu s-a mai confruntat cu o cerere atât de mare de la pandemia de Covid-19. Pentru a face față comenzilor, Ready America le-a cerut furnizorilor să mărească producția. Compania s-a lovit inclusiv de o lipsă a tabletelor pentru purificarea apei și a fost nevoită să îndrume clienții către produse alternative, precum plicurile cu apă preambalată.

Creșterea cererii se reflectă și în estimările privind vânzările marilor comercianți. Banca de investiții Mizuho consideră că achizițiile preventive ar putea contribui la o creștere de peste 10% a vânzărilor Costco din noiembrie, dacă sunt excluși carburanții. Ar fi prima dată din 2022 când indicatorul ar depăși acest prag.

Analiștii RBC au observat, de asemenea, că pregătirile pentru eventuale situații extreme influențează comportamentul cumpărătorilor la nivel internațional. Deocamdată, efectele sunt concentrate asupra unui număr relativ restrâns de categorii, printre care alimentele care pot fi păstrate fără refrigerare, produsele conservate bogate în proteine și echipamentele pentru purificarea apei.

Îngrijorările nu se limitează la aprovizionarea cu alimente și apă. Unii americani cumpără generatoare electrice, păstrează numerar și caută soluții alternative pentru a nu depinde exclusiv de serviciile bancare digitale. Interesul a crescut și după o defecțiune tehnică la JPMorgan Chase, care a afectat timp de câteva ore tranzacțiile clienților.

American Hartford Gold, un comerciant de metale prețioase, a raportat o creștere a solicitărilor din partea persoanelor interesate să cumpere aur. Președintele companiei, Max Baecker, a explicat că unii clienți și-au manifestat preocuparea față de dependența de rețelele financiare digitale, după problemele întâmpinate de banca americană.

Autoritățile au respins speculațiile potrivit cărora întreruperile ar fi fost provocate de un atac cibernetic coordonat sau de o operațiune a unui stat străin. Jay Clayton, directorul serviciilor naționale de informații ale SUA, a declarat că incidentele recente nu au avut o asemenea origine.

Cu toate acestea, senatorul democrat Mark Warner, vicepreședinte al Comisiei pentru Informații din Senat, a avertizat asupra riscurilor asociate atacurilor cibernetice realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și situațiilor în care agenții AI ar putea acționa necontrolat. El a spus că Statele Unite au avut norocul să nu se confrunte până acum cu o criză majoră de acest fel.

Analiștii consideră că îngrijorările legate de aceste riscuri ar putea determina companiile să investească mai mult în securitate cibernetică. Bilal Hafeez, directorul general al Macro Hive, estimează că investitorii ar putea pune presiune asupra firmelor pentru accelerarea cheltuielilor în acest domeniu.

Evoluția se reflectă și pe piața bursieră. Fondul Global X Cybersecurity ETF, care urmărește sectorul securității cibernetice, a crescut cu aproximativ 3% în ultimele două săptămâni, în timp ce acțiunile companiilor tehnologice au avut o evoluție mai slabă.

Interesul pentru pregătirea în eventualitatea unor crize este vizibil și în mediul online. Căutările Google pentru termenul „prepping”, folosit pentru a desemna pregătirile în vederea unor situații de urgență, s-au dublat în Statele Unite față de perioada similară a anului trecut. În același timp, căutările pe YouTube pentru materiale despre supraviețuire au crescut cu peste 5.000%.

Deși autoritățile americane au exclus existența unei legături între incidentele tehnologice recente și un atac cibernetic coordonat, creșterea achizițiilor arată că temerile privind vulnerabilitatea serviciilor digitale și a infrastructurii esențiale au început să influențeze comportamentul consumatorilor și activitatea comercianților.