„Astăzi vă ofer vouă un 10!”: Mesajul Nadiei Comăneci pentru tinerii scriitori în anul aniversar Nadia10
- Ilinca Ioniță
- 23 noiembrie 2026, 12:51
„Acum 50 de ani, eu am primit un 10. Astăzi vă ofer vouă un 10 pentru curaj, imaginație și frumusețea visurilor voastre!”. Cu acest mesaj video emoționant, legendara gimnastă a deschis Gala laureaților pentru cea de-a XXVI-a ediție a Concursului național de literatură și jurnalism sportiv „Un condei numit Fair Play”. Evenimentul, desfășurat în Sala Amfiteatru a Casei Olimpice din București, a reprezentat un pilon educațional central al anului 2026, declarat oficial „Anul Nadia” sub umbrela campaniei aniversare Nadia10.
Organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) prin Academia Olimpică Română, cu sprijinul Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și al Solidarității Olimpice din cadrul CIO, concursul i-a provocat pe tineri să scrie despre performanța care a schimbat istoria sportului mondial. Sub tema „Universul Nadia Comăneci – Primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice”, participanții au transpus în poezie, proză și cronică-reportaj valorile olimpice de excelență și perseverență, stârnind reacția campioanei, care le-a mărturisit copiilor că lucrările lor au făcut-o să-și retrăiască propria poveste.
O premieră istorică: Concursul trece granițele către diaspora
Pentru a marca amplitudinea globală a „Anului Nadia”, ediția din 2026 a introdus o componentă-pilot dedicată copiilor și tinerilor români stabiliți în afara țării. Această extindere, realizată în parteneriat cu MAE, a transformat proiectul literar într-o punte de legătură între generațiile de români de pretutindeni. În timp ce laureații interni și-au ridicat distincțiile pe scena de la București, premiile câștigătorilor din diasporă le vor fi înmânate direct prin intermediul misiunilor diplomatice ale României din țările lor de reședință.
Campioni olimpici și tinere talente pe aceeași scenă
Festivitatea i-a adus laolaltă pe tinerii scriitori, părinții și profesorii lor, alături de nume grele din conducerea sportului românesc și campioni olimpici consacrați. Din partea organizatorilor au fost prezenți Mihai Covaliu (președinte COSR), George Boroi (secretar general COSR), Simona Amânar (directorul Academiei Olimpice Române), alături de campioanele olimpice Laura Badea (scrimă) și Monica Roșu (gimnastică artistică). De asemenea, au participat reprezentanți instituționali precum Raluca Trușcanu (director MAE), Anita Sterea și Valentina Mălîia (directorul Muzeului Sportului).
Atmosfera de gală a fost completată de performanțele muzicale ale elevilor de la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” din București. Publicul a asistat la momente vocale susținute de Olivia Aureliu („Golden Girls”), Serena Lovin („Sara perche ti amo”) și Ingrid Nedelea („If Only You Would Listen” din musicalul School of Rock). Rafinamentul muzicii clasice a fost adus de Smaranda Vlăduțoiu, care a interpretat o arie de W.A. Mozart la flaut, și de Andres Pravă, cu „Capriciu Arab” de Francisco Tarrega la chitară clasică.
Integrat perfect în efervescența campaniei Nadia10, concursul literar a demonstrat încă o dată că ecoul acelui prim 10 de la Montreal continuă să inspire, transformând valorile olimpice din performanțe pur fizice în povești, artă și lecții de viață pentru noile generații.
Campania Nadia10 – Provocări și Performanță
Realizată de: Fundația Nadia Comăneci
Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra
Partener media: evz.ro