Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru București, care indică ploi, intensificări ale vântului și o scădere a temperaturilor până marți, 24 noiembrie. În Capitală sunt așteptate rafale de 40–45 km/h, iar temperatura maximă va coborî de la 10–11 grade luni la aproximativ 7 grade marți. Informarea meteorologică este valabilă până la ora 20:00.

Capitala va avea parte de două zile cu vreme schimbătoare, potrivit prognozei publicate de meteorologi. Cerul va fi predominant noros luni, iar ploile se vor manifesta temporar, în timp ce vântul va prezenta intensificări în cursul după-amiezii. Marți, valorile termice vor continua să scadă și se vor situa ușor sub mediile multianuale caracteristice acestei perioade.

Pentru intervalul 23 noiembrie, ora 08:00 – 24 noiembrie, ora 08:00, meteorologii prognozează în Capitală un cer mai mult noros și precipitații temporare.

Cantitățile de apă acumulate în urma ploilor vor fi, în general, cuprinse între 5 și 10 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a intervalului, însă după-amiaza sunt așteptate intensificări temporare, cu viteze de 40–45 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la 10–11 grade Celsius, iar pe parcursul nopții valorile termice vor coborî până la 0–2 grade.

Pentru ziua de marți, 24 noiembrie, ANM estimează o răcire a vremii în București.

În intervalul 08:00–20:00, temperatura maximă va fi de aproximativ 7 grade Celsius, valoare ușor mai mică decât media multianuală specifică acestei date.

Spre deosebire de ziua precedentă, cerul va deveni variabil, însă vântul va continua să prezinte intensificări temporare.

Rafalele vor atinge viteze de 40–45 km/h, potrivit prognozei pentru Capitală.

ANM a emis și o informare meteorologică pentru municipiul București, valabilă în intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 – 24 noiembrie, ora 20:00.

Informarea vizează intensificări ale vântului și răcirea vremii, fenomene care se vor manifesta pe parcursul celor două zile. Astfel, după maximele de 10–11 grade prognozate pentru luni, temperaturile vor coborî marți la aproximativ 7 grade, în timp ce rafalele de vânt vor putea ajunge la 45 km/h.

Informarea meteorologică nu reprezintă o avertizare Cod galben, ci o comunicare referitoare la evoluția condițiilor meteorologice în intervalul menționat.