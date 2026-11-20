În ultimele ore, rafalele puternice au provocat pagube în mai multe județe din România. Copaci au fost doborâți pe șosele, peste autoturisme și locuințe, iar bucăți de acoperiș au fost smulse de vânt. Mii de oameni au rămas fără energie electrică, iar un drum național a fost închis circulației. Pompierii au fost mobilizați pentru a îndepărta arborii și elementele de construcție căzute, potrivit IGSU.

Vântul puternic a afectat municipiul Brașov, stațiunea Poiana Brașov și alte localități din județ. În intervalul 01:00-08:00, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuți pe trotuare și pe carosabil.

În Poiana Brașov, trei arbori au fost doborâți de rafale. Unul dintre aceștia a căzut peste o casă de pe strada Poiana lui Brancă.

Alte intervenții au avut loc pe strada 15 Noiembrie din municipiul Brașov, în Homorod, pe DN 73A, între Zărnești și Poiana Mărului, pe DN 1, între Predeal și Bușteni, precum și în Moieciu, pe DN 73.

Vântul a desprins și mai multe elemente de acoperiș. Pompierii au intervenit pe strada Muncii și pe Calea București din Brașov. În Zărnești, pe Șoseaua Branului, o bucată din învelitoarea de tablă a unei case a fost smulsă de rafale.

Nu au fost raportate victime. Zona montană a județului, la altitudini de peste 1.200 de metri, s-a aflat sub avertizare Cod roșu de vânt, cu rafale care puteau depăși 120-140 km/h.

Vântul puternic a provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în 11 localități din județul Vrancea. Sunt afectate zone din comunele Vintileasca, Jitia, Soveja și Câmpuri.

Potrivit ISU Vrancea, aproximativ 1.750 de consumatori au rămas fără energie electrică. Echipele operatorului de distribuție au intervenit pentru remedierea defecțiunilor.

În comuna Soveja, pompierii militari, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, au intervenit pentru îndepărtarea a doi arbori căzuți pe carosabil.

Județul Vrancea s-a aflat vineri, între orele 01:00 și 10:00, sub avertizare Cod roșu de vânt.

Mai mulți arbori au fost doborâți de rafale în județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri. Copacii au căzut pe șosele, peste autoturisme și peste liniile electrice.

În localitatea Solonț, o bucată din acoperișul unei locuințe a fost desprinsă de vânt și a avariat o conductă de gaz. Alimentarea cu gaz a fost oprită, iar operatorul de distribuție a fost anunțat.

În satul Pâncești, din comuna Sascut, un copac a căzut pe carosabil și a avariat liniile electrice. În Poiana Sărată, un arbore a blocat o bandă de circulație pe DN 11. O situație asemănătoare a fost înregistrată și în localitatea Pârjol.

Pe strada Aviatorilor din municipiul Bacău, un copac a căzut peste un autoturism. Nu au fost înregistrate victime.

Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor și pentru gestionarea celorlalte situații provocate de vremea severă. Județul s-a aflat sub avertizări Cod roșu și Cod portocaliu de vânt.

Pompierii sibieni au fost solicitați vineri dimineață la nouă intervenții provocate de vântul puternic. Aceștia au acționat pentru îndepărtarea copacilor căzuți, a elementelor de construcție desprinse și pentru gestionarea unei probleme la cablurile electrice.

În localitatea Șeica Mare, un copac a căzut peste zidul și acoperișul unei case. Alți doi arbori au ajuns pe carosabil, pe strada Maramureșului și în Piața Tălmaciu din municipiul Sibiu.

Pompierii au intervenit și pe bulevardul Victoriei din Sibiu. Acolo, bucăți din gardul de protecție de la Palatul Justiției s-au desprins și au ajuns pe carosabil și pe trotuar.

Anterior, ISU Sibiu raportase alte cinci intervenții. Pe strada Zidului, pompierii au îndepărtat elemente de construcție care riscau să cadă. Pe strada Zăvoi, o bucată de tablă de aproximativ 10 metri pătrați s-a desprins de pe acoperișul unei case.

La Mediaș, echipajele au intervenit după ce s-a produs o flamă la cablurile electrice de pe strada Avram Iancu. De asemenea, doi copaci au căzut pe carosabil, unul la ieșirea din Mediaș spre Ighișu Nou și celălalt la ieșirea din Ocna Sibiului spre Mândra.

Vântul puternic a doborât mai mulți arbori pe drumurile din județul Harghita. Pompierii militari și civili, alături de angajații Secției de Drumuri Naționale, au intervenit în mai multe zone.

Apelurile la 112 au semnalat copaci căzuți în zona Bucin, pe DN 13B, la Liban, pe DJ 138, pe DN 12C, între Gheorgheni și Lacu Roșu, precum și în municipiul Miercurea Ciuc. În acest din urmă caz, un arbore a căzut peste un autoturism.

Pentru degajarea drumurilor au intervenit echipaje ale ISU Harghita, serviciile voluntare pentru situații de urgență din Praid, Suseni și Joseni, precum și angajați ai secțiilor de drumuri naționale și județene.

DN 13B, între Gheorgheni și Praid, a fost închis circulației publice începând cu ora 07:00. Până la momentul transmiterii informațiilor, nu fuseseră raportate victime.

Vântul puternic a afectat și infrastructura feroviară. Trei brazi au căzut vineri dimineață în gabaritul liniei de contact, între localitățile Larion și Silhoasa din județul Bistrița.

Incidentul a fost identificat la ora 07:50 de personalul drezinei pantograf din Lunca Ilvei, aflat în intervenție în zona Grădinița-Lunca Ilvei.

Arborii au căzut în apropierea intrării în tunelul numărul 4, la kilometrul feroviar 40+100. Echipele CFR au intervenit pentru tăierea și îndepărtarea acestora.

Ulterior, personalul de specialitate urma să verifice starea instalațiilor.