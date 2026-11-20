Republica Moldova. Ungaria nu ar mai bloca deschiderea ultimelor două clustere de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Informația este publicată de The Kyiv Independent, care citează diplomați europeni. Decizia ar permite celor două țări să avanseze în procesul de integrare europeană, după ce Budapesta a blocat până acum deschiderea unor noi etape de negociere.

Totuși, acordul Ungariei nu înseamnă că cele două clustere sunt deja deschise oficial. Mai sunt necesare câteva aprobări la nivelul instituțiilor europene. Este vorba despre clusterele dedicate agriculturii și agendei verzi. Deschiderea acestora a fost blocată de Budapesta, fără ca autoritățile ungare să prezinte public o justificare oficială.

Diplomații europeni citați de presa de la Kiev susțin că opoziția Ungariei ar fi fost influențată de situația politică internă și de dorința noului Guvern de la Budapesta de a nu lăsa impresia că adoptă o poziție prea favorabilă Ucrainei. Potrivit surselor publicației, retragerea obiecțiilor ar putea debloca procesul pentru ambele țări. Totuși, pentru ca negocierile să avanseze oficial, este nevoie de o poziție comună a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Mai întâi, ambasadorii statelor membre trebuie să ajungă la un acord. Ulterior, documentul trebuie aprobat și de miniștrii de resort. Abia după parcurgerea acestor etape va putea fi organizată o conferință interguvernamentală, în cadrul căreia deschiderea clusterelor va fi confirmată oficial.

După deschiderea tuturor clusterelor, următoarea etapă importantă va viza reformele privind statul de drept și combaterea corupției.

Republica Moldova și Ucraina trebuie să îndeplinească o serie de criterii intermediare în aceste domenii. Aceste condiții trebuie confirmate oficial înainte ca etapele corespunzătoare din procesul de aderare să poată fi considerate încheiate.

În cazul Republicii Moldova, evaluările Comisiei Europene arată că autoritățile de la Chișinău au realizat, în mare parte, reformele solicitate. Diplomați europeni și naționali au declarat pentru The Kyiv Independent că Executivul comunitar ar urma să transmită statelor membre, în săptămâna care începe pe 23 noiembrie, un raport privind progresele țării noastre.

Un pas important a fost deja făcut. Comisia Europeană a evaluat pozitiv îndeplinirea criteriilor intermediare privind statul de drept și instituțiile democratice și a transmis raportul Consiliului Uniunii Europene.

Evaluarea se referă la capitolul 23, care vizează sistemul judiciar și drepturile fundamentale, și capitolul 24, dedicat justiției, libertății și securității. Dacă raportul va fi aprobat de statele membre, Republica Moldova va putea trece la închiderea provizorie a celor două capitole.

Situația Ucrainei este diferită. Kievul mai trebuie să implementeze reforme în domeniul justiției și să consolideze mecanismele statului de drept.

Pentru a accelera acest proces, a fost creat un grup de lucru comun între Uniunea Europeană și Ucraina. Un diplomat european citat de publicație estimează că această structură ar putea tripla ritmul reformelor desfășurate de autoritățile ucrainene.

În acest context, Republica Moldova pare să fie într-o etapă mai avansată în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor intermediare privind statul de drept.

Republica Moldova și-a stabilit ca obiectiv deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere până la sfârșitul anului 2026. Până în prezent, Chișinăul a reușit să deschidă patru dintre acestea.

Autoritățile și-au propus, de asemenea, să închidă provizoriu până la 25 de capitole de negociere până la sfârșitul anului 2027. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, declara anterior că Republica Moldova ar putea ajunge în următoarele luni la o etapă importantă a negocierilor. Aceasta făcea referire la evaluarea criteriilor intermediare privind statul de drept. Oficiala europeană preciza că Bruxelles-ul a primit documentele prezentate de Guvernul de la Chișinău și că analiza acestora era în desfășurare.