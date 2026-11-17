Republica Moldova ar putea avea acces la un nou program de finanțare din partea Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2028. Viitorul sprijin ar urma să continue după încheierea actualului Plan de Creștere Economică, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță că va încerca să convingă statele membre să includă fonduri suficiente pentru țara noastră în următorul buget multianual al UE.

Anunțul a fost făcut pe 16 noiembrie, după o întâlnire cu președinta Maia Sandu, care se află într-o vizită la Bruxelles. Cei doi au discutat despre evoluțiile Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre aplicarea Planului de Creștere Economică pentru anii 2025–2027.

Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, consideră că Uniunea Europeană trebuie să pregătească din timp următoarea etapă de finanțare. Noul mecanism ar trebui să asigure continuitatea ajutorului european și să susțină reformele necesare pentru apropierea țării de standardele comunitare.

Eurodeputatul a amintit că Republica Moldova și-a stabilit un obiectiv ambițios în parcursul european. Este vorba despre încheierea negocierilor de aderare până la începutul anului 2028.

„Republica Moldova merge cu pași hotărâți spre Uniunea Europeană, cu un obiectiv ambițios: să finalizeze negocierile de aderare până la începutul lui 2028. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să răspundem cu aceeași hotărâre”, a declarat Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, actualul Plan de Creștere, în valoare de 1,9 miliarde de euro, reprezintă cel mai mare pachet de sprijin financiar european acordat Republicii Moldova până acum. Programul acoperă perioada 2025–2027. Prin urmare, europarlamentarul susține că următorul instrument trebuie pregătit înainte de încheierea acestuia.

„Cum Planul de Creștere acoperă perioada 2025–2027, trebuie să avem un nou instrument pregătit de la 1 ianuarie 2028”, a precizat europarlamentarul.

Pentru următorul buget multianual al Uniunii Europene, care va acoperi anii 2028–2034, Siegfried Mureșan propune includerea unor fonduri de preaderare destinate Republicii Moldova. Acest tip de finanțare ar urma să ajute țara să continue reformele și pregătirile pentru aderare. Propunerea are la bază și experiența României, care a beneficiat de sprijin financiar european înainte de intrarea în Uniunea Europeană.

Europarlamentarul spune că va susține această alocare în negocierile privind viitorul buget comunitar. În calitate de negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual, el își propune să obțină susținerea statelor membre pentru finanțarea Republicii Moldova.

„Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE, obiectivul meu este să conving statele membre să alocăm suficiente resurse pentru Republica Moldova în viitorul buget”, a mai declarat Siegfried Mureșan.

Deocamdată, nu a fost anunțată suma care ar putea fi pusă la dispoziția Republicii Moldova prin viitorul mecanism. Valoarea finanțării va depinde de negocierile dintre statele membre. De asemenea și instituțiile europene pentru bugetul Uniunii din perioada 2028–2034.

Uniunea Europeană este principalul furnizor de asistență financiară pentru Republica Moldova. În perioada 2021–2025, Bruxellesul a alocat țării peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi nerambursabile. În plus, împreună cu instituțiile financiare internaționale, a mobilizat alte 1,7 miliarde de euro pentru proiecte de dezvoltare.

Cel mai amplu program de sprijin este actualul Plan de Creștere Economică, valabil pentru anii 2025–2027. Acesta are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Acesta include atât împrumuturi în condiții avantajoase, cât și granturi. Până în octombrie 2026, Republica Moldova beneficiase de deblocarea a 661 de milioane de euro din acest program. Banii au fost puși la dispoziție după îndeplinirea unor reforme convenite cu Uniunea Europeană.