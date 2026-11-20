Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate în cazul deputatului USR Radu Miruță, fost ministru al Apărării. Acesta a fost înștiințat oficial, iar raportul poate fi contestat în instanță.

Verificările vizează activitatea desfășurată de Radu Miruță în perioada în care era parlamentar și, în același timp, expert tehnic judiciar. Potrivit informațiilor din dosarul evaluat de ANI, acesta ar fi realizat o expertiză într-o cauză aflată pe rolul Judecătoriei Pitești, în anul 2023, în timpul mandatului de deputat.

Problema identificată de inspectorii de integritate nu ar fi simpla deținere a calității de expert tehnic judiciar, ci desfășurarea activității prin intermediul unui PFA și obținerea unui onorariu pentru lucrarea efectuată.

În cazul parlamentarilor, legea interzice efectuarea de acte de comerț în nume propriu, iar această prevedere se află în centrul evaluării ANI.

PFA-ul lui Radu Miruță fusese suspendat, însă documentele analizate în cadrul verificărilor ar indica faptul că deputatul a întocmit și a transmis o expertiză în perioada respectivă.

Inspectorii ANI au considerat că activitatea remunerată a generat o situație de incompatibilitate.

Radu Miruță a susținut anterior că legislația îi permite să dețină simultan calitatea de parlamentar și pe cea de expert tehnic judiciar.

El a afirmat că nu își amintește să fi realizat expertize în timpul mandatului și a respins ideea că încasarea unui onorariu pentru o asemenea lucrare ar reprezenta o încălcare a legii.

Constatarea Agenției Naționale de Integritate nu este însă definitivă și poate fi supusă controlului judecătoresc. Radu Miruță are dreptul să conteste raportul în instanță, iar legalitatea concluziilor inspectorilor va putea fi analizată de judecători.

Dacă raportul va fi menținut printr-o hotărâre definitivă, consecințele pot include pierderea mandatului de parlamentar și interdicția de a ocupa o funcție sau demnitate publică pentru o perioadă de trei ani.

„S-a ajuns în această ţară la următoarea situaţie ridicolă în care cei de la ANI m-au întrebat de ce nu am luat bani. Am ajuns să discutăm despre o situaţie de integritate, nu pentru că fur portbagaje de bani, ci pentru că nu iei bani. Asta este ţara în care suntem forţaţi să trăim sub măciucile astea politice de prin diverse instituţii.

Nu voi ceda la acest şantaj iar vânătoarea asta prin instrumente ale statului român, cum este Agenţia Naţională de Integritate, condusă de un consilier al unui fost ministru PSD, care n-a reuşit să treacă examenul pentru a mai conduce această instituţie şi o face interimar, este ceva împotriva căruia voi lupta cu toată forţa mea”, a declarat Radu Miruţă după aflarea deciziei.

„România trebuie să spună stop unor astfel de metode, prin care unui om, căruia nu-i poţi invoca un cadru legal, încerci să-l intimidezi brusc şi cu penseta, după ce a deranjat în ministere şi după rezultatul de acum două săptămâni de la alegerile interne, când a ajuns prim-vicepreşedinte al USR”, a mai spus politicianul.

„Dacă sunt oameni care au deschis astăzi şampanii prin sediul din Kiseleff sau prin anumite studiouri de televiziune, le spun să pună dopul înapoi, pentru că oricât de mult se bucură, adevărul nu poate fi susţinut de o bucurie a acestor oameni, care au fost deranjaţi de măsurile pe care eu le-am luat”, a adăugat Miruță.

„Mi-am făcut datoria în baza pregătirii academice, obţinută cu multă trudă, a unei lucrări de doctorat care are şi astăzi consecinţe în industrie. Şi nu consider, nici măcar un milimetru, că pot fi acuzat de lipsă de integritate. Am respectat legea şi ce mi-a spus ANI în 2022.

Cei de la ANI mi-au zis acum, când am discutat cu ei, că nu au identificat vreo legătură între expertiză şi PFA şi, cu toate astea, au anunţat presa că m-au declarat incompatibil înainte să emită raportul. Asta mă face să cred că este o execuţie politică, că aveau raportul scris de nişte şefi şi au fost obligaţi să mă declare incompatibil fără să invoce măcar cadrul legal”, a mai spus Radu Miruţă.

El a explicat că a fost desemnat de instanţă să realizeze o expertiză judiciară, nu extrajudiciară, cerută de vreuna din părţi, iar desemnarea s-a făcut în şedinţă publică, prin tragere la sorţi din tabloul experţilor.

„În România, am ajuns să nu discutăm despre portbagaje cu bani, nu verificăm maşini scumpe, banii de şinşile şi nici palatele unora dintre angajaţii la stat. ANI îl acuză însă agresiv pe un om nu că a luat bani - că nu am încasat niciun leu - ci pentru că a făcut ceea ce era obligat să facă chiar de către statul român. Nu mă voi lăsa intimidat de cei care nici nu şi-au făcut şcoala la timp, nici nu au demonstrat ceva profesional înainte de a intra în politică. Mi s-a transmis că deranjez, că nelăsarea anumitor firme să fie puse cu mâna în contractele SAFE va deranja. Nu am lăsat asta, nu am închis un milimetru ochii”, a încheiat fostul ministru al Apărării.