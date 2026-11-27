Brățările dacice din aur recuperate de statul român au fost supuse unor analize complexe, realizate de specialiști din România, Europa și Statele Unite ale Americii. Rezultatele expertizelor au confirmat atât autenticitatea obiectelor, cât și proveniența aurului din zona Brad, în Munții Apuseni. Fostul procuror general Augustin Lazăr a prezentat vineri, la Alba Iulia, dovezile științifice care susțin originea antică a artefactelor și a explicat rolul pe care acestea îl aveau în societatea dacică. Informațiile au fost prezentate în conferința despre braconajul arheologic, organizată la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”.

Augustin Lazăr a explicat că autenticitatea brățărilor nu a fost stabilită pe baza unei singure opinii, ci în urma unor investigații realizate de numeroși specialiști și laboratoare din mai multe țări. Primele analize au fost efectuate la Institutul Național de Fizică Nucleară de la Măgurele, unde cercetătorii au identificat caracteristicile metalului din care au fost realizate artefactele.

Rezultatele au indicat că brățările sunt confecționate din aur nativ provenit din zona Brad, parte a așa-numitului „Patrulater de aur al Apusenilor”. Compoziția metalului, care include și argint, staniu și stibiu, a oferit indicii importante despre originea sa.

„Expertiza nu a fost făcută de un expert, de un singur om”, a spus Augustin Lazăr, precizând că expertizele s-au făcut „de mulţi experţi din state europene şi din Statele Unite” ale Americii.

Fostul procuror a detaliat și rezultatele analizelor privind compoziția aurului, explicând că proporțiile elementelor identificate corespund caracteristicilor zăcămintelor din Munții Apuseni.

„Compoziţia în ce consta? Că aurul era câtva la sută, aurul nativ. Argint era între 7 şi 14%, pendula după cum erau pepitele din care erau făcute aceste brăţări. Apoi au găsit staniu şi stibiu, care sunt nişte particularităţi ale exploatărilor miniere din Munţii Apuseni, de la noi. Nicăieri nu există aurul nativ cu această componentă”, a explicat Augustin Lazăr.

Verificările au continuat și în străinătate. Una dintre brățările scoase la vânzare la bienala de la Paris, în noiembrie 2006, a fost analizată de specialiști francezi, care au confirmat apartenența acesteia la civilizația dacică și proveniența aurului.

Potrivit lui Augustin Lazăr, o expertă de la Muzeul Luvru a confirmat că artefactul este realizat din aur nativ, cu o compoziție specifică exploatărilor din zona Brad.

„La Luvru, o doamnă expert francez, la cel mai înalt nivel, a confirmat: da, sunt dacice, fac parte din civilizaţia dacică, sunt făcute din material nativ, metal, aur nativ şi cu această compoziţie, şi fac parte din exploatarea auriferă de la Brad, din România”, a spus Lazăr.

Alte investigații au fost realizate prin intermediul unui amplu proiect european dedicat analizării obiectelor din aur descoperite pe continent. La cercetare a participat și Muzeul Național de Istorie a României, care a trimis probe prelevate de pe brățările recuperate către laboratoare din Padova, Paris și Berlin.

Rezultatele obținute în aceste centre de cercetare au confirmat atât proveniența românească a metalului, cât și vechimea și caracteristicile tehnicii de realizare a obiectelor.

„Experţii noştri de la Muzeul Naţional de Istorie au prelevat din toate brăţările care au fost recuperate şi au trimis la Padova, la Paris, la Berlin, unde erau laboratoare cuprinse în acest mare proiect european. Şi toţi au confirmat că este aur nativ şi că este din România, iar stilul de producere, stilul de realizare, este stilul brăţărilor dacice de acum două mii de ani”, a spus Lazăr.

Dincolo de valoarea lor istorică și materială, brățările aveau un rol important în societatea dacică. Augustin Lazăr a explicat că acestea nu erau obiecte cu o utilizare obișnuită, ci reprezentau însemne de putere, asociate familiei regale și autorității militare.

Fostul procuror a făcut referire și la teoriile apărute în spațiul public, potrivit cărora artefactele ar fi avut proprietăți neobișnuite, inclusiv rolul unor presupuse „amplificatoare cuantice”. Aceste interpretări nu sunt susținute de concluziile experților care au analizat obiectele.

„Am citit şi eu că cineva şi-a dat cu părerea că ar fi nişte amplificatoare cuantice. (…). M-a impresionat şi pe mine ce creativitate au oamenii. Dar cert este că experţii noştri au spus aşa: sunt însemne de autoritate regală. Numai familia regală avea voie să aibă aceste bunuri. Şi însemne de autoritate militară. Regele era capul oştirii, el comanda oastea şi pe aceste brăţări erau capete de lup. Exact însemnele de autoritate care apar pe Columna lui Traian. Apar şi pe ele”, a afirmat fostul procuror.

Augustin Lazăr a rememorat și împrejurările în care au fost descoperite furturile de la situl arheologic Sarmizegetusa Regia. Potrivit acestuia, în perioadele de instabilitate de după Revoluție, braconajul arheologic a luat amploare, iar din zonă au fost sustrase între 100 și 120 de kilograme de artefacte și monede din aur, care au ajuns ulterior pe piața neagră.

Inițial, anchetatorii au avut informații despre dispariția unui singur tezaur, alcătuit din 15 brățări spiralice. Fostul procuror general a povestit că a aflat despre amploarea furturilor în jurul anului 2004, când lucra ca procuror general adjunct la Parchetul Curții de Apel Alba Iulia.

Potrivit relatării sale, doi ofițeri de la Inspectoratul General al Poliției Române au venit cu informații despre activitatea unor grupări infracționale din zona Deva. În timpul discuției, unul dintre polițiști a menționat că membrii acestor grupări ar fi furat inclusiv tezaurul atribuit lui Decebal.

Lazăr a explicat că dosarul fusese clasat după ce anchetatorii au considerat că nu puteau dovedi existența obiectelor furate, întrucât acestea fuseseră deja vândute.

„Şi pentru noi a fost o noutate când au venit prin 2004 doi ofiţeri de la IGPR, eram procuror general adjunct la Parchetul Curţii de Apel Alba Iulia, şi ne-au spus că la Deva sunt nişte lucruri care nu sunt chiar în regulă, sunt nişte grupuri de aşa-zisă poliţie particulară, care rupea picioare la comandă şi exploatau fiinţe umane, prostituţie etc. Erau foarte libertini în zonă acolo, pentru că poliţia era mai relaxată din diverse considerente. (…). Instituţiile statului aveau o oarecare slăbiciune care a permis grupurilor de acolo să prolifereze.

Ei bine, la un moment dat, poliţistul care venise de la Bucureşti a zis: ‘ăştia au făcut tot felul de fapte de crimă organizată şi au furat inclusiv comoara lui Decebal’. Ei, lasă-mă, părea foarte exagerată afirmaţia. Chiar comoara lui Decebal să o fure? ‘Da, că au multiple abilităţi, au detectoare’. Era un dosar clasat. Vreo trei ani l-au ţinut cei de la Bucureşti, au dat o soluţie că clasează dosarul pentru că este imposibilă dovedirea existenţei corpului delict, brăţările. Ele erau deja vândute”, a rememorat Augustin Lazăr.

Până în prezent, autoritățile române au reușit să recupereze 14 brățări dacice, după ce acestea au fost scoase ilegal din țară și au ajuns pe piața internațională de artă și antichități.

Cu toate acestea, operațiunile de recuperare nu s-au încheiat. Potrivit informațiilor prezentate de Augustin Lazăr, există indicii și probe concrete, inclusiv imagini și rapoarte de expertiză, pentru alte 11 brățări. Acestea sunt căutate în continuare prin intermediul Interpol și al platformei FBI.

Fostul procuror general a vorbit și despre măsurile luate pentru protejarea sitului arheologic Sarmizegetusa Regia. Față de perioada în care au avut loc furturile, zona beneficiază acum de un sistem mai amplu de supraveghere și pază.

„Sunt camere video pe toate drumurile de acces spre Sarmizegetusa Regia, sunt unităţi de jandarmi montani care au această misiune să patruleze, sunt firme private de pază, s-au luat nişte măsuri faţă de ceea ce a fost acum 20 de ani”, a conchis Augustin Lazăr.