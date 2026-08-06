Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis aviz favorabil pentru începerea procesului de restaurare a Coifului de la Coțofenești, recuperat după ce a fost furat din Muzeul Drents din Țările de Jos. Intervenția va fi realizată de specialiștii Muzeului Național de Istorie a României, pe baza unei strategii elaborate în urma unor analize complexe.

Potrivit unui comunicat al Muzeului Național de Istorie a României, documentația de specialitate a fost analizată de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, care a emis aviz favorabil pentru demararea restaurării.

„În urma evaluării documentaţiei de specialitate, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţilor a emis aviz favorabil pentru începerea procesului de restaurare, în acord cu etapele şi metodologia prevăzute în strategia propusă. În perioada următoare se va demara prima etapă a intervenţiei directe asupra coifului. Documentaţia a fost elaborată de o comisie interdisciplinară constituită la nivelul Muzeului Naţional de Istorie a României, formată din muzeografi, restauratori experţi în conservarea-restaurarea bunurilor arheologice din metal şi cercetători specializaţi în investigaţii fizico-chimice”, a transmis instituția.

Strategia de conservare-restaurare a fost elaborată în conformitate cu legislația în vigoare și are la bază principiile intervenției minime, compatibilității materialelor, reversibilității și documentării complete a tuturor operațiunilor.

Înainte de începerea intervențiilor, specialiștii au realizat o documentare imagistică detaliată pentru a înregistra cu exactitate starea de conservare a piesei și pentru a crea o bază de referință necesară etapelor următoare.

Ulterior, Coiful de la Coțofenești a fost supus unui amplu program de analize fizico-chimice non-invazive.

„Cea de-a doua etapă a programului de investigaţii a inclus un ansamblu complex de analize fizico-chimice non-invazive: microscopie optică şi digitală, spectroscopie de fluorescenţă de raze X (XRF), microscopie electronică de baleiaj (SEM), spectrometrie de raze X cu dispersie în energie (EDX), spectrometrie cu emisie de raze X indusă de protoni (PIXE) şi metalografie. Analizele au fost realizate prin colaborarea specialiştilor Muzeului Naţional de Istorie a României cu cercetătorii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) şi cu experţi ai Agenţiei Patrimoniului Naţional din Regatul Ţărilor de Jos. Investigaţiile au urmărit caracterizarea materialelor şi a tehnicilor utilizate pentru realizarea coifului, evaluarea stării sale de conservare, precum şi identificarea modificărilor survenite la nivelul suprafeţei şi al structurii piesei”, precizează Muzeul Național de Istorie a României.

Instituția a anunțat că a fost creată și o pagină dedicată restaurării, care va fi actualizată pe măsura desfășurării lucrărilor în laboratorul muzeului.

Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate în noaptea de 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, chiar înainte de închiderea unei expoziții dedicate Daciei. Hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în muzeu, au spart vitrinele și au fugit cu obiectele de patrimoniu, abandonând ulterior o mașină incendiată.

Jaful a devenit unul dintre cele mai importante cazuri de furt de artă din Olanda din ultimii ani. După mai multe arestări și o anchetă de durată, Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice au fost recuperate și returnate României.

A treia brățară dacică nu a fost găsită nici până în prezent. Potrivit Parchetului olandez, suspecții nu o pot restitui, fără a explica motivul.

La începutul lunii iunie, cei trei bărbați implicați în furt au fost condamnați la aproape patru ani de închisoare.

La momentul revenirii tezaurului în România, managerul Muzeului Național de Istorie a României declara că piesa prezintă degradări limitate.

„Coiful are un obrăzar afectat, s-a desprins o parte de pe o urmă veche a restaurării. Procesul de restaurare va fi mai uşor. Este puţin ovalizat, deformat, însă vom face o serie de investigaţii, vom stabili metodele prin care se va interveni pentru a-l restaura aşa cum se cuvine. Nu este ceva care să fie complicat. Vom avea şi o colaborare cu colegii olandezi”, afirma managerul MNIR.