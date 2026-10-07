Cehia renunță la Eurovision 2027 din cauza reducerilor bugetare

Televiziunea publică din Cehia a anunțat că nu va participa la ediția Eurovision din 2027, invocând reducerile bugetare și dificultățile financiare cu care se confruntă instituția.

„Nu vom vedea steagul ceh pe scenă anul viitor”, a transmis televiziunea pe X, precizând că speră să revină în competiție în viitor.

Potrivit regulilor tot mai puțin popularului concurs muzical Eurovision, participarea unei țări este posibilă prin intermediul unui post de televiziune membru al Uniunii Europene de Radiodifuziune și Televiziune (UER), care desemnează artistul participant.

La ediția din 2026, organizată la Viena în luna mai și câștigată de bulgăroaica Dara, reprezentantul Cehiei, Daniel Zizka, s-a clasat pe locul 16 cu piesa „Crossroads”. Cehia nu a câștigat niciodată Eurovision.

Decizia televiziunii publice cehe vine în contextul unei dispute privind finanțarea serviciilor publice de media. Guvernul de coaliție naționalist condus de miliardarul Andrej Babis intenționează să înlocuiască sistemul actual, bazat pe taxa plătită de telespectatori, cu finanțarea directă de la bugetul de stat.

Executivul s-a angajat, de asemenea, să reducă subvențiile acordate televiziunii și radioului publice.

Cele două instituții au anunțat deja reduceri de personal și ajustări ale programelor, însă Parlamentul nu a adoptat încă reforma finanțării.

Criticii proiectului, inclusiv organizația Reporteri fără Frontiere, susțin că măsurile ar putea afecta independența mass-mediei publice. Televiziunea și radioul cehe au organizat în iunie o grevă simbolică împotriva planurilor guvernului.

Retragerea Cehiei se adaugăproblemelor cu care se confruntă Eurovision 2027. Guvernele cu poziții radicale anti-Israel din Irlanda și Spania au anunțat deja că nu vor participa, în semn de protest față de prezența acestuia în competiție, invocând războiul antiterorist dus de IDF în Gaza.

La ediția din 2026, cinci țări – Țările de Jos, Islanda, Irlanda, Slovenia și Spania – au lipsit din competiție tot din cauza pozițiilor lor anti-Israel. Țările de Jos au anunțat ulterior că vor reveni în 2027.

Retragerea Cehiei are însă un alt motiv, televiziunea publică invocând exclusiv problemele financiare.