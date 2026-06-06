Eurovision și-a pierdut popularitatea. Cât a scăzut audiența în 2026

Finala Eurovision 2026, desfășurată la Viena și câștigată de reprezentanta Bulgariei, a fost urmărită de 131 de milioane de persoane, cu aproape 20% mai puțin decât ediția precedentă. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a anunțat vineri că scăderea audienței a fost influențată de absența mai multor țări din competiție. În spatele melodiei câștigătoare s-a aflat și un producător muzical originar din Constanța.

Finala Eurovision 2026 a înregistrat o audiență semnificativ mai mică față de cea de anul trecut, potrivit datelor publicate de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU). Competiția organizată la Viena a fost câștigată de artista bulgară DARA, care a obținut trofeul cu melodia „Bangaranga”.

Potrivit EBU, finala Eurovision 2026 a fost urmărită de 131 de milioane de telespectatori la nivel internațional. Prin comparație, ediția din 2025, organizată la Basel, în Elveția, a atras 166 de milioane de persoane în fața televizoarelor.

Organizatorii au pus diminuarea audienței pe seama retragerii mai multor state din concurs. Islanda, Irlanda, Spania, Țările de Jos și Slovenia nu au participat la ediția de la Viena, protestând astfel față de prezența Israelului în competiție.

Scăderea s-a reflectat și în rândul publicului tânăr. Categoria de vârstă 15-24 de ani a reprezentat 54,8% din telespectatorii finalei din 2026, sub nivelul de 60,4% raportat pentru ediția precedentă.

Succesul Bulgariei are și o componentă românească. Melodia „Bangaranga”, care a acumulat 516 puncte în finală și a devansat Israelul și România, a fost realizată cu contribuția producătorului muzical Cristian Tarcea.

Originar din Constanța și în vârstă de 33 de ani, acesta a lucrat la structura ritmică și la sound-ul piesei împreună cu compozitorul grec Dimitris Kontopoulos și compozitoarea norvegiană Anne Judith Wik.

Victoria obținută de DARA reprezintă primul trofeu Eurovision din istoria Bulgariei.

Producătorul constănțean este cunoscut pe plan internațional pentru stilul său care îmbină muzica electronică, pop și influențele balcanice.

De-a lungul timpului, creațiile sale au acumulat miliarde de vizualizări pe YouTube, iar piese precum „The Violin Song”, „Lost in Istanbul” și „Sugar & Brownies” au avut succes pe mai multe piețe internaționale.

Înainte de finala Eurovision 2026, Cristian Tarcea a fost implicat și în selecția reprezentantului României. Acesta a făcut parte din juriul de specialitate desemnat de Televiziunea Română pentru Selecția Națională Eurovision România 2026 și a evaluat piesele înscrise în competiție.