Senatul a adoptat proiectul de lege privind Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității pentru perioada 2026-2030. Inițiativa legislativă urmează să meargă la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Votul dinSenat s-a încheiat cu 81 de voturi pentru, 33 împotrivă și 9 abțineri.

Totuși, dezbaterile au fost marcate de dispute aprinse, iar reprezentanții AUR au anunțat că s-au opus proiectului, criticând extinderea ariilor protejate și impactul pe care acesta îl va avea asupra dezvoltării economice. De asemenea, o serie de amendamente susținute de PSD și AUR au fost criticate de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Reprezentanții opoziției au criticat modul în care proiectul a fost trecut prin Parlament. Senatorul AUR Nicolae Vlahu a susținut că adoptarea unei astfel de strategii direct de către Legislativ depășește cadrul constituțional, subliniind că astfel de acte ar trebui asumate exclusiv de un Guvern cu drepturi depline, prin hotărâre de guvern.

„Guvernul doar ce s-a spălat pe mâini cu votul Parlamentului, prin această strategie adoptată de Parlament. Este o chestiune pe care şi Consiliul Legislative a explicat-o, în sensul că Executivul este cel care adoptă strategii prin hotărâre, strategiile şi programele pe domeniile de activitate. PNRR nu suspendă Constituţia, iar Parlamentul nu se poate substitui Executivului.

România este un stat de drept şi noi trebuie să respectăm principiul separaţiei puterilor în stat, chiar dacă am văzut cât de mult legiferează Guvernul. Însă nu trebuie să fim de acord cu nerespectarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute în Constituţie. România are nevoie de un guvern plin, iar Nicuşor Dan este cel care trebuie să nominalizeze un prim-ministru”, a spus senatorul AUR Nicolae Vlahu.

La rândul său, senatorul AUR, Ștefan Geamănu, a lansat acuzații la adresa coaliției de guvernare, susținând că documentul aprobat defavorizează interesele naționale în favoarea unor organizații neguvernamentale finanțate din fonduri europene. Acesta a avertizat că extinderea ariilor protejate va aduce blocaje majore în construirea de autostrăzi, poduri sau proiecte energetice.

„Astăzi se votează predarea României. L455 nu e o lege. E un contract de capitulare. Şi cine l-a scris? Trei ONG-uri. Trei căpuşe bugetare, plătite din banii europeni ai contribuabililor români, ca să ne spună nouă cum să ne gospodărim ţara. Ruşine! Şi vă întreb pe voi, coaliţie PSD-PNL-USR, ce face, de fapt, această strategie prin mărirea ariilor protejate? Omoară România.

Omoară orice şansă la infrastructură. Autostrada Unirii? Blocată. Canalul Siret-Bărăgan? Blocat. Drumuri, poduri, energie? Toate blocate. De cine? De exact aceleaşi ONG-uri care au scris legea asta. Le daţi acum arma juridică să pună lacătul pe şantiere”, a afirmat Geamănu.

Pe lângă sectorul infrastructurii, opoziția susține că prevederile noii strategii vor afecta serios și fermierii români. În cadrul intervenției sale, Ștefan Geamănu a evidențiat diferențele dintre restricțiile impuse agriculturii din România și normele din alte state membre ale Uniunii Europene.

„Voi nu protejaţi natura. Voi îngenunchiaţi agricultura. Voi protejaţi buzunarele ONG-urilor şi interesele străine. Agricultorii români consumă 0,3 kg de pesticide/hectar şi vreţi să le reduceţi cu 50%, în condiţiile în care ţări precum Olanda folosesc peste 6,4 kg/ha”, declară Ştefan Geamănu, senator AUR.

În finalul intervenției sale, senatorul a încheiat prin a califica noua strategie un act care pune în pericol suveranitatea și dezvoltarea pe termen lung a țării, reconfirmând poziția fermă a formațiunii sale împotriva votului dat în Senat.

„Noi, AUR, nu acceptăm asta. Nu acceptăm ca suveranitatea României să fie vândută pe 3 hârtii scrise de nişte activişti. Noi votăm împotriva acestei trădări. Iar românii o să ţină minte cine a votat pentru sărăcie şi cine a votat pentru România!”, a susţinut senatorul AUR, Ştefan Geamănu.