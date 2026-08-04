Momente de panică în timpul unui exercițiu al Forțelor pentru Operații Speciale. Ce s-a întâmplat cu militarul rămas atârnat de aeronava AN-2, comform sansanews.ro.

Imagini dramatice au apărut în spațiul public, prezentând un parașutist care a rămas blocat și suspendat de cablul de ancorare al unei aeronave aflate în plin zbor. După ce scenariul vehiculat arăta că evenimentul s-ar fi petrecut în timpul unor manevre militare derulate în județul Buzău, Ministerul Apărării Naționale a intervenit public și a confirmat oficial că evenimentul a avut loc.

Conform datelor oficiale transmise de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN), evenimentul s-a petrecut marți, 4 august 2026, în jurul orei 08:30. Manevrele făceau parte dintr-un exercițiu planificat de zbor și parașutare la care participau cadre militare din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale, desfășurat în zona aerodromului din Buzău.

„La momentul părăsirii bordului aeronavei, unul dintre militari a fost implicat într-un incident de parașutare, fapt ce a condus la un zbor într-o poziție atârnată față de aeronava tip AN-2 timp de aproximativ 2 minute”.

Militarul a reușit să își păstreze calmul în clipele critice și să aplice manevrele învățate în cadrul pregătirilor pentru situații extreme.

Potrivit informării, „militarul a reacționat prompt, aplicând procedurile de urgență, rezolvând incidentul și aterizând în deplină siguranță în raionul de parașutare”.

Pentru a clarifica toate detaliile tehnice și cauzele exacte care au dus la blocarea echipamentului de ancorare, conducerea militară a dispus verificări imediate. Astfel, comandantul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale a ordonat constituirea unei comisii interne de cercetare.

După finalizarea aterizării, bărbatul a fost preluat de echipajele medicale și transportat la unitatea spitalicească din localitate pentru investigații amănunțite. Reprezentanții Spitalului Județean Buzău au precizat că parașutistul are vârsta de 33 de ani și se află în afara oricărui pericol vital.

”Un bărbat în vârstă de 33 de ani, care a suferit o fractură fără deplasare coccis în urma unui accident de muncă (parasutism), a fost transportat la U.P.U.- SMURD a S.J.U. Buzău. Pacientul a beneficiat de îngirjiri medicale și ulterior a fost externat, cu recomandări medicale”.