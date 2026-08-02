Detonările de lângă Cernavodă nu au spart stânca Pârjoaia

Operațiunea desfășurată duminică de militarii români pe brațul Bala nu a reușit să disloce stânca Pârjoaia, care împiedică redistribuirea debitului către Dunărea Veche. Intervenția, necesară pentru menținerea alimentării cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă, va fi reluată luni, când specialiștii vor crește gradual cantitatea de explozibil utilizată, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale.

Cele două explozii efectuate duminică, una la suprafață și cealaltă sub apă, nu au produs rezultatul urmărit. Militarii intenționau să dezloce formațiunea stâncoasă pentru a putea trece ulterior la fragmentarea malului și la creșterea debitului pe Dunărea Veche.

„Am executat o primă explozie la suprafață, să vedem cum va reacționa roca respectivă. După care am venit cu explozia numărul doi submersă. Așteptările noastre au fost să dezlocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei sub merse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine. Vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua, de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv creșterea debitului pe Dunărea Veche”, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale.

Scafandrii Forțelor Navale urmează să verifice efectele produse în albia brațului Bala și să întocmească un raport înaintea reluării intervenției.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că 102 militari și 16 mijloace tehnice au fost mobilizate pentru lucrările prin care debitul brațului Bala trebuie direcționat către brațul Dunărea Veche. La misiune au participat structuri ale Forțelor Navale Române, între care Centrul 39 Scafandri „Amiral Ilie Ștefan”, Flotila Fluvială și Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu”, în cooperare cu Brigada 10 Geniu.

„La misiune participă structuri ale Forțelor Navale Române - Centrul 39 Scafandri „Amiral Ilie Ștefan”, Flotila Fluvială și Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu” - în cooperare cu Brigada 10 Geniu. Ministerul Apărării Naționale acționează cu 102 militari și 16 mijloace tehnice, punând la dispoziție personal de specialitate, expertiză tehnică și capabilități unice necesare executării lucrărilor. În cadrul misiunii, specialiștii EOD ai Centrului 39 Scafandri „Amiral Ilie Ștefan” au executat o detonare controlată pentru dislocarea unei formațiuni stâncoase din albia brațului Bala, activitate necesară pentru realizarea pragului submers și redistribuirea debitelor către brațul Dunărea Veche. Operațiunea s-a desfășurat fără incidente, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță.", a transmis MApN într-un comunicat.

Înaintea detonărilor de duminică, scafandrii de luptă au efectuat teste cu încărcături explozive de mici dimensiuni. O primă detonare de control a avut loc sâmbătă, la ora 12.00, pentru verificarea parametrilor tehnici ai intervenției.

„A fost doar o detonare de control pentru a verifica parametrii și pentru a verifica ceea ce urmează a se detona în minutele următoare”, a explicat la Digi 24 secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Bușoi.

În funcție de rezultatele testului, autoritățile au decis continuarea intervenției cu încărcături mai puternice.

„Este doar una din acțiunile prin care încercăm să creștem debitul de apă la Cernavodă, la Centrala Nucleară, pentru a menține cât mai mult posibil în funcție unitatea 2”, a adăugat Bușoi.

Autoritățile locale au transmis populației că lucrările se desfășoară pe malul drept al Dunării și urmăresc devierea controlată a apei către zona Cernavodă.

„Vă informăm că astăzi, în zona dumneavoastră, mai precis pe malul drept al Dunării, se vor desfășura lucrări pentru devierea controlată a cursului apei, în scopul asigurării funcționării în condiții optime a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă”, a scris pe Facebook primarul comunei Lipnița, Nicolae Florin Dinu.

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că lucrările presupun realizarea unui epiu, un dig de dirijare prin care debitele să fie concentrate către sectorul Cernavodă. Instituția a avertizat că nivelurile foarte scăzute ale Dunării pot limita efectul hidraulic urmărit.

"Operațiunea este una deosebit de complexă și presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă. Intervenția implică riscuri tehnice semnificative, principalul risc fiind ca, în condițiile nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării și ale unei situații hidrologice fără precedent, efectul hidraulic urmărit să nu fie atins în totalitate. De asemenea, lucrările pot determina o creștere temporară a turbidității apei.

Chiar și în aceste condiții, autoritățile statului român asigură populația că vor depune toate eforturile necesare în vederea asigurării debitelor minime necesare pentru producția de energie nucleară.

Coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, iar aceasta reprezentând rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populației.

În acest context, facem un apel ferm către populație pentru utilizarea responsabilă a apei și a energiei electrice. Fiecare gest de economisire contează în această perioadă critică", se arată în comunicat.