Cartofii nu lipsesc de pe mesele românilor, iar în sezonul grătarelor sunt prezenți aproape de fiecare dată, fie fierți simplu, fie copți sau gătiți direct pe jar. Sunt ușor de pregătit și merg bine cu aproape orice tip de carne, dar și cu salate sau sosuri reci. Aroma lor se schimbă în funcție de modul de gătire, iar cu puțină atenție pot deveni mai mult decât o simplă garnitură.

De multe ori, diferența dintre un piure cremos și unul lipicios sau dintre cartofi fermi și cartofi sfărâmați este dată de câteva detalii simple legate de temperatură, timp și tehnică.

Un prim pas important este să alegi tăierea corectă, deoarece cartofii tăiați în bucăți egale se vor găti mult mai repede și mai uniform decât cei fierți întregi. Este recomandat să îi pui întotdeauna în apă rece la început, pentru ca temperatura să crească treptat și interiorul să aibă timp să se gătească în același ritm cu exteriorul. În acest fel se evită situația în care exteriorul este moale, iar interiorul rămâne crud.

Un alt truc folosit de marii bucătari este acoperirea oalei în primele minute de fierbere, detaliu care ajută la menținerea unei temperaturi constante și scurtează procesul de gătire.

De asemenea, sarea adăugată din timp ajută la pătrunderea gustului în interiorul cartofilor, iar o cantitate mică de oțet poate contribui la menținerea fermității, fără a schimba gustul final.

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este fierberea la foc prea mare pe toată durata procesului, ceea ce duce la destrămarea cartofilor și la pierderea formei. O altă problemă apare atunci când cartofii sunt amestecați excesiv în timpul fierberii, deoarece devin fragili și se rup ușor. De asemenea, dacă bucățile nu sunt tăiate uniform, unele se vor găti prea repede, iar altele vor rămâne tari, ceea ce afectează textura generală.

Pentru o variantă crocantă, cartofii se fierb doar parțial, apoi se scurg foarte bine și se lasă câteva minute pentru a elimina excesul de umiditate.

Acest pas este esențial pentru a obține o crustă rumenă ulterior. După aceea, cartofii pot fi gătiți în tigaie sau la cuptor, unde uleiul încins sau untul topit îi ajută să capete o crustă aurie și aromată, în timp ce interiorul rămâne moale și pufos. Gustul poate fi îmbogățit cu usturoi, rozmarin sau boia, în funcție de preferințe.

Pentru varianta la cuptor, cartofii se taie în bucăți egale și se opăresc câteva minute, astfel încât să înceapă procesul de gătire înainte de coacere.

După scurgere, aceștia se amestecă cu unt topit, sare, piper și ierburi aromatice, ceea ce le oferă un gust intens și o textură mai bogată. Este important ca tava să fie bine încinsă și cartofii să fie așezați într-un singur strat, pentru a se coace uniform și a deveni crocanți pe toate părțile.

În cuptor, în aproximativ 30 până la 40 de minute, cartofii capătă o crustă aurie la exterior și rămân moi în interior, exact ca în preparatele servite în marile restaurante, unde echilibrul dintre textură și aromă este esențial.