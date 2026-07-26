Familiile care își planifică vacanța de vară și vor să își țină cheltuielile sub control au la dispoziție o nouă analiză privind cele mai avantajoase destinații europene. Potrivit celui mai recent raport realizat de Post Office în parteneriat cu TUI, regiunea Algarve din Portugalia este cea mai accesibilă destinație de plajă pentru familii în 2026, arată Express.

Raportul anual compară costurile pentru mesele în oraș, băuturi și alte cheltuieli obișnuite de vacanță în 22 de stațiuni europene.

Analiza ia în calcul prețurile pentru zece produse și servicii utilizate frecvent de turiști, printre care prânzul și cina pentru o familie, cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, crema de protecție solară și soluțiile împotriva insectelor.

Algarve a urcat pe primul loc după ce în 2025 s-a clasat pe poziția a treia. Costul total al celor zece produse și servicii analizate este de 139,65 lire sterline, iar prețurile au scăzut cu 2,7% față de anul trecut.

Un pahar de bere costă în medie 2,62 lire sterline, iar o cină în trei feluri pentru întreaga familie, însoțită de vin și băuturi răcoritoare, ajunge la 77,79 lire.

Reprezentanții Post Office consideră că această regiune din Portugalia este una dintre cele mai bune opțiuni pentru familiile care își doresc o vacanță relaxantă la mare.

„Dincolo de plajă, turiștii pot face o excursie cu barca din portul de agrement, pot vizita parcurile acvatice din apropiere sau pot petrece o zi la Zoomarine, unde îi așteaptă animale marine, spectacole și atracții acvatice. Algarve oferă, de asemenea, un raport foarte bun între preț și calitate”, arată realizatorii analizei.

Regiunea ocupă primul loc în ediția din acest an a Family Holiday Report și a fost inclusă în Children’s Beach Barometer.

Printre cele mai populare stațiuni din Algarve se numără Albufeira, Vilamoura și Lagos.

Pe locul al doilea se află Sunny Beach, din Bulgaria, cu un cost total de 142,16 lire sterline, urmată de Lanzarote, în Insulele Canare, unde valoarea ajunge la 147,42 lire.

Raportul arată că prețurile din Sunny Beach au crescut cu 9,3% comparativ cu 2025, iar autorii analizei consideră că aderarea Bulgariei la zona euro ar putea explica această evoluție.

Cu toate acestea, stațiunea bulgară rămâne cea mai ieftină destinație pentru o cină în familie cu băuturi, costul fiind de puțin peste 73 de lire sterline.

Spania este țara cu cele mai multe destinații incluse în top 10, având șase stațiuni prezente în clasament.

La polul opus se află Sorrento, în Italia, unde costul total al celor zece produse și servicii analizate ajunge la 268,23 lire sterline.

Pe următoarele poziții se află Funchal, Madeira, cu 260,21 lire, și insula Creta, cu 221,57 lire. Potrivit raportului, o vacanță în Sorrento sau Madeira poate costa aproape dublu față de una petrecută în Algarve ori Sunny Beach.

„Nu este o surpriză că partenerii noștri de la TUI au constatat creșteri de prețuri în unele dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, deoarece impactul războiului din Orientul Mijlociu generează presiuni asupra costului vieții. Din fericire, lira sterlină s-a menținut remarcabil de puternică în ultimele săptămâni și chiar s-a apreciat în raport cu euro.

Asta înseamnă că, după aplicarea cursului de schimb, familiile nu vor resimți în totalitate efectele majorărilor de prețuri din stațiunile pe care le vizitează în această vară”, a declarat Laura Plunkett, Head of Post Office Travel Money.