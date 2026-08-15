Administrațiile locale din România se află contra cronometru în procesul de conectare la platforma națională de plăți digitale. Sute de primării din întreaga țară nu au reușit până în prezent să finalizeze procedurile necesare pentru furnizarea acestui serviciu public electronic, deși data limită stabilită de cadrul legal este extrem de aproape.

Neconformarea la obligațiile legale atrage după sine măsuri financiare drastice. Autoritățile locale care ignoră termenul stabilit pot fi penalizate direct prin blocatea unor fluxuri financiare esențiale oferite de la nivel central.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a adus în atenția publică situația înrolării administrațiilor locale în sistemul național, amintind că punerea la dispoziție a opțiunii de plată electronică reprezintă o îndatorire legală strictă pentru toate UAT-urile.

Conform precizărilor făcute, numărul primăriilor care nu aveau contul configurat în sistem însuma 650 la momentul evaluării. Oficialul a evidențiat că timpul rămas pentru remedierea acestei restanțe este extrem de scurt, fiind vorba de doar zece zile până la atingerea pragului critic.

„Toate primăriile din România trebuie să fie înrolate în sistemul de plăți online Ghișeul.ro”, a transmis vicepremierul pe Facebook. Demersul urmărește să faciliteze accesul direct al cetățenilor la achitarea impozitelor, taxelor și altor obligații financiare direct prin intermediul portalului național, eliminând birocrația clasică.

Efectele depășirii termenului limită de 25 august vor fi simțite în mod direct la nivelul executării bugetare locale. Primăriile care refuză sau întârzie conectarea la sistemul digital riscă oprirea virării unor sume consistente furnizate de la bugetul central.

Conform datelor prezentate de vicepremier, sancțiunea presupune suspendarea alimentării bugetelor locale atât cu cotele defalcate din impozitul pe venit, cât și cu alocările destinate echilibrării bugetare din veniturile statului.

Chiar dacă au fost amintite și anumite situații excepționale în care aceste sancțiuni nu se vor aplica, detaliile specifice ale derogărilor nu au fost detaliate. Astfel, pentru cele 650 de unități administrativ-teritoriale vizate, intervalul rămas este crucial pentru asigurarea stabilității financiare.

Obligația legală de utilizare a portalului public reprezintă o componentă de bază în strategia de transformare digitală a sectorului public din România. Implementarea acestor unelte electronice simplifică interacțiunea dintre populație și funcționari.

„Un stat modern nu se poate construi fără capabilități elementare de digitalizare în beneficiul cetățenilor săi”, a afirmat vicepremierul.

Sistemul național permite cetățenilor să efectueze tranzacții în siguranță și să își achite datoriile către instituții fără să mai fie nevoiți să se deplaseze fizic la ghișeele fizice ale primăriilor. Pentru administrațiile restante, data de 25 august rămâne un prag decisiv care va stabili dacă își vor păstra integral resursele financiare oferite de stat.