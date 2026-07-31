Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri că localitățile care au început procesul de comasare voluntară mai au la dispoziție până la sfârșitul lunii august pentru a finaliza toate procedurile. În caz contrar, acestea vor intra în programul de comasare normativă și nu vor beneficia de fondurile suplimentare acordate de stat pentru dezvoltarea comunităților.

Șefa statului a făcut apel atât la autoritățile locale, cât și la cetățeni să profite de această oportunitate, inistând că reforma urmărește consolidarea administrației publice locale și îmbunătățirea serviciilor oferite populației.

Maia Sandu a declarat că procesul de comasare voluntară oferă comunităților acces la resurse financiare suplimentare, care pot fi folosite pentru investiții și proiecte de dezvoltare.

„Vreau să încurajez atât autorităţile publice, cât şi cetăţenii să folosească această oportunitate, pentru că comasarea voluntară vine cu resurse importante din partea statului, pentru a realiza proiecte la nivel local şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale oamenilor”, a declarat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a precizat că există localități care au inițiat procedura, dar nu au reușit încă să o finalizeze.

„Ştim că sunt localităţi care au iniţiat aceste procese, dar nu le-au finalizat. Oamenii se pot aşeza şi pot găsi soluţii care să fie bune pentru toată lumea, pentru că toţi oamenii din aceste localităţi vor beneficia de pe urma acestor investiţii”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a avertizat că localitățile care nu finalizează comasarea voluntară până la 1 septembrie vor intra automat în etapa de comasare normativă. „Reforma se va face, dar aceste localităţi nu vor beneficia de aceste resurse suplimentare”, a declarat Maia Sandu.

Ea a reiterat că obiectivul reformei este creșterea capacității administrațiilor locale de a atrage investiții și de a furniza servicii publice mai eficiente.

Procesul de comasare voluntară presupune asocierea mai multor localități pentru formarea unor unități administrativ-teritoriale mai puternice din punct de vedere financiar și administrativ.

Vineri a fost ultima zi în care autoritățile administrației publice locale au putut iniția procedura de comasare voluntară a primăriilor. Guvernul Republicii Moldova a anunțat că termenul-limită de 31 iulie nu va fi prelungit, iar din luna august va începe etapa de comasare normativă pentru localitățile care nu au ales această variantă.

Anterior, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat că executivul va începe din august procesul de comasare normativă pentru primăriile cu mai puțin de 3.000 de locuitori care nu au optat pentru comasarea voluntară. Potrivit acestuia, în cadrul procedurii vor avea loc consultări atât cu cetățenii, cât și cu autoritățile locale.

Datele prezentate în această săptămână de Alexei Buzu arată că aproximativ 85% dintre primăriile din Republica Moldova au inițiat procesul de comasare voluntară.

În același timp, autoritățile au identificat aproximativ 200 de primării care nu au optat pentru această procedură. În cazul lor, procesul de comasare normativă va începe în luna august.

Potrivit autorităților de la Chișinău, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova nu va administra o comunitate cu mai puțin de 3.000 de locuitori.

Reforma administrației publice locale a fost lansată la începutul anului 2026 și are ca obiectiv consolidarea capacității administrative a primăriilor, creșterea eficienței administrației și îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor. Localitățile care aleg comasarea voluntară beneficiază de stimulente financiare suplimentare destinate proiectelor de dezvoltare locală.