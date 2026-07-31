Primăria Iași va reduce iluminatul public pe timpul nopții, după instituirea stării de alertă în sectorul energetic. Primarul Mihai Chirica a declarat că măsura este necesară în contextul dificultăților din sistemul energetic național, generate de reducerea producției de energie la Centrala Nucleară de la Cernavodă, pe fondul nivelului scăzut al Dunării. Potrivit edilului, măsura va permite economisirea a aproximativ 10 MWh de energie electrică în fiecare noapte.

Mihai Chirica a declarat că reducerea consumului de energie va fi aplicată în mod unitar în toate cartierele municipiului, pentru a evita orice tratament diferențiat între zonele orașului.

„România se află într-o situaţie energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forţat oprirea producţiei la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administraţiei locale, este să intervenim preventiv şi responsabil. În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raţionalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopţii în municipiul Iaşi, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte”, a declarat Mihai Chirica.

Edilul a precizat că restricțiile vor fi aplicate în mod egal în toate cartierele.

„Pentru a evita orice inechitate sau impresie de discriminare între adresele din cartiere, decizia de reducere a iluminatului stradal pe timp de noapte se va aplica unitar şi echitabil pe întreg domeniul public. Nu vor exista cartiere favorizate şi cartiere defavorizate; toţi suntem o comunitate şi trecem împreună prin această perioadă”, a spus primarul Iașiului.

Primăria a anunțat că măsura nu va afecta zonele unde iluminatul este considerat esențial pentru siguranța publică și desfășurarea activităților.

Vor fi exceptate curțile spitalelor, pasajele subterane și pietonale, precum și principalele zone centrale ale orașului, inclusiv Piața Unirii.

„Planul de reducere exclude spaţiile unde iluminatul este vital pentru viaţă şi siguranţă: curţile spitalelor, unde activitatea medicală şi accesul ambulanţelor nu pot fi afectate sub nicio formă; pasajele subterane şi pietonale, pentru a preveni orice risc de accident sau infracţionalitate; punctele centrale majore şi zonele pietonale de interes, precum Piaţa Unirii”, a declarat Mihai Chirica.

În contextul reducerii iluminatului public, primarul Iașiului a solicitat intensificarea patrulelor Poliției Locale și ale Poliției Române pe timpul nopții.

„Odată cu reducerea fluxului de iluminat stradal pe timp de noapte, am solicitat mobilizare maximă din partea Poliţiei Locale, în strânsă colaborare cu Poliţia Naţională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele. Totodată, fac un apel la vigilenţă către fiecare cetăţean în parte. Vă rog să fiţi atenţi, să semnalaţi orice neregulă sau situaţie suspectă la dispeceratul Poliţiei Locale şi să dăm dovadă de solidaritate”, a declarat Mihai Chirica.

Primarul a explicat că măsurile sunt adoptate în contextul stării de alertă instituite la nivel național în sectorul energetic, după reducerea producției de energie la Centrala Nucleară de la Cernavodă, provocată de debitul foarte scăzut al Dunării.