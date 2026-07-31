Ucraina poate susține România cu energie. Ce au discutat miniștrii de Externe

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a discutat vineri cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybih, despre menținerea aprovizionării cu energie electrică din Ucraina, în contextul efectelor provocate de seceta din bazinul Dunării asupra producției nucleare din România. Oficialul român a anunțat că energia furnizată de statul vecin va fi utilizată inclusiv în orele de consum maxim.

Discuția a avut loc după oprirea preventivă a unuia dintre reactoarele Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă și a continuat dialogul purtat pe această temă de premierul Ilie Bolojan și vicepremierul ucrainean Denis Smîhal.

Ministrul interimar de Externe a declarat că discuția cu Andrii Sybih a vizat efectele secetei severe din bazinul Dunării și posibilitatea continuării livrărilor de energie din Ucraina.

„Vecinii se ajută reciproc atunci când este posibil, iar acesta a fost subiectul discuţiei telefonice cu ministrul de externe ucrainean Andrii Sybih. Am prezentat implicaţiile secetei severe din bazinul Dunării asupra producţiei noastre de energie nucleară şi am discutat despre modalităţile de menţinere a aprovizionării din Ucraina, ţinând cont de capacitatea de producţie a acesteia în domeniul energiei nucleare şi de calendarul de întreţinere”, a transmis Oana Ţoiu într-o postare pe X.

Potrivit acesteia, convorbirea s-a înscris în continuarea discuțiilor dintre oficialii responsabili de domeniul energetic din cele două state.

Premierul Ilie Bolojan și vicepremierul ucrainean Denis Smîhal au discutat anterior despre posibilitatea ca România să primească energie electrică din Ucraina în perioada următoare.

Oana Țoiu a afirmat că România a decis declararea stării de urgență pe piața energiei, ca urmare a secetei severe, și că oprirea preventivă a unui reactor de la Cernavodă a făcut necesară suplimentarea aprovizionării.

„România a decis astăzi declararea stării de urgenţă pe piaţa energiei, ca urmare a secetei severe. Circumstanţele au impus oprirea preventivă a unuia dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă, iar în orele de vârf vom conta şi pe producţia de energie din Ucraina. În cadrul parteneriatului nostru strategic din luna mai, preşedinţii noştri au convenit asupra unei linii de înaltă tensiune de 400 kV între ţările noastre, iar ziua de astăzi reprezintă un alt exemplu al modului în care conexiunile reţelelor energetice aduc beneficii atât României, cât şi Ucrainei şi pieţelor UE, întrucât energia este, în mod evident, un element vital al economiilor noastre şi afectează în mod direct costurile şi calitatea vieţii cetăţenilor”, precizează Ţoiu.

Ministrul a făcut referire și la linia de înaltă tensiune de 400 kV convenită în luna mai de președinții celor două state. Potrivit Oanei Țoiu, conectarea rețelelor energetice aduce beneficii României, Ucrainei și piețelor din Uniunea Europeană.

În cadrul convorbirii, Oana Țoiu a transmis solidaritatea României după noile atacuri ale Rusiei asupra orașelor ucrainene. Atacurile s-au soldat cu victime în rândul civililor și cu moartea unor familii întregi, potrivit ministrului interimar de Externe.

„Am primit informaţii actualizate cu privire la situaţia de securitate, precum şi la nevoile Ucrainei pe linia frontului şi în perspectiva următoarei ierni”, a mai afirmat Ţoiu.

Ministrul ucrainean de Externe i-a prezentat Oanei Țoiu informații despre evoluția situației de securitate și despre necesitățile Ucrainei pentru front și pentru perioada de iarnă.

Cei doi miniștri au discutat și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Printre subiectele abordate s-au aflat incursiunea unei drone ruse în spațiul aerian al României și doborârea a trei drone ruse de către Forțele Aeriene Române în cursul săptămânii trecute.

„Atacurile repetate asupra navelor civile din Marea Neagră au un impact profund asupra siguranţei navigaţiei şi asupra desfăşurării activităţilor economice legitime, precum Coridorul Maritim către porturile din zona Odesa şi terminalul CPC care aprovizionează România cu ţiţei”, precizează ministrul.

Oana Țoiu a arătat că atacurile asupra navelor civile afectează atât siguranța navigației, cât și activitățile economice din regiune.

Ministrul a menționat Coridorul Maritim către porturile din zona Odesa și terminalul CPC prin care România este aprovizionată cu țiței.