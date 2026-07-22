Monden

Oana Țoiu sau Diana Buzoianu. Cine se îmbracă mai bine

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Oana Țoiu sau Diana Buzoianu. Cine se îmbracă mai bineOana Toiu. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Designerul Adrian Oianu a criticat apariția ministrului Mediului, Diana Buzoianu, la gala „Dincolo de sublim”, eveniment dedicat actorului Victor Rebengiuc. Acesta a considerat că rochia aleasă de ministră a fost nepotrivită și a făcut o comparație cu Ana Pauker, una dintre cele mai cunoscute figuri politice ale regimului comunist din România.

Designerul a comentat și stilul vestimentar al ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Adrian Oianu: „Ana Pauker, varianta nouă”

Diana Buzoianu

Sursa foto: Instagram

Diana Buzoianu a participat la gala „Dincolo de sublim” purtând o rochie cu motive florale și elemente inspirate din broderia tradițională chineză. Adrian Oianu a spus că alegerea vestimentară nu se potrivește contextului și a făcut o comparație cu Ana Pauker.

„Ea este o doamnă care vine din ONG. Îți aduci aminte comuniștii tineri? Ana Pauker, varianta nouă. Nu prea știe lumea cine este Ana Pauker.

Tot subțirică, tot. Ea este un pic mai... Ea este ONG-istă, hipsteristă. Știi ce este paradoxal? Este o broderie chinezească. Dacă erai chinezoaică, avea sens să te îmbraci cu rochița asta. Așa spunea ceva despre cultura ta.

Românca noastră cu rochița ei.  Cineva i-a spus probabil: «Vezi că îți dăm o rochiță cu broderie mai scumpă». Aia este o broderie chinezească, cu model chinezesc. Cu tehnică de brodat chinezească, este ceva tradițional la chinezi”, a declarat Adrian Oianu în emisiunea realizată de Marius Tucă.

Ana Pauker a fost ministru de Externe în perioada 1947-1952 și una dintre cele mai influente personalități ale regimului comunist din România.

Designerul a comentat și ținutele Oanei Țoiu

Adrian Oianu a vorbit și despre stilul vestimentar al ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, despre care a spus că nu valorifică imaginea pe care România ar putea să o transmită în plan extern.

Oana Țoiu

Oana Țoiu. Sursă foto: Facebook

„Se îmbracă generic. Când tu ești dintr-o țară care nu e văzută nicăieri. Suntem invizibili. Păi tu cum pierzi oportunitatea să se vorbească despre tine. Pantalonii trag la buzunar. Mânecile nici deasupra cotului, nici sub, suflecate. Zici că e fata din spate. A montat panoul? Deci își cumpără haine generice, când ea cred că și-ar permite să-și facă haine pe măsurile ei. După ce își cumpără pantaloni mergi la croitorie cu ei. Are momente când încearcă să aibă puțină eleganță. Dar, Doamne ferește. Sacou șifonat?

Deci, nu ai haine. Nu încerci nimic, ok. Dar părul? Stai cu niște băieți care se pricep. Am pretenții de la ea pentru că are siluetă. Ar putea să fie îmbrăcată fantastic”, a spus designerul.

Cum a răspuns Oana Țoiu criticilor privind ținutele sale

Anul trecut, Oana Țoiu a declarat că ia în considerare criticile atunci când acestea sunt formulate într-o manieră constructivă, însă a precizat că activitatea diplomatică a reprezentat principala sa preocupare.

„N-am alocat mult timp studierii acestor propuneri, din simplu motiv că nu am fost foarte mult timp liberă cât să pot să le urmăresc. Însă ce pot să spun este că, întotdeauna cetățenii au dreptul să ceară mai mult aleșilor lor și de la reprezentanții lor. Dar acestea fiind spuse, sunt două categorii. Oameni care vor un standard mai înalt în politică externă, indiferent din orice unghi, și aceia vor fi ascultați, și oameni care instrumentalizează asta cu tactici de știri false și asta e ceva ce nu e acceptabil”, declara ministrul Afacerilor Externe.

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