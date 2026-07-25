După ce Guvernul a decis, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), rechemarea consulilor generali ai României de la Sao Paulo (Brazilia), Nantes (Franța) și Frankfurt pe Main (Germania), George Scarlat, membru AUR, a acuzat conducerea ministerului că încearcă să transfere responsabilitatea pentru întârzierea deschiderii celor trei consulate asupra diplomaților, calificând măsura drept abuzivă.

Guvernul a aprobat joi rechemarea celor trei consuli generali, motivând că oficiile consulare pentru care au fost desemnați în 2024 nu au devenit operaționale nici după ce termenele de deschidere au fost prelungite.

George Scarlat a criticat decizia și a susținut că afirmațiile ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, nu au legătură cu modul în care funcționează MAE.

„Stupefiant! Golănia lui Țoiu. Dragi prieteni, ceea ce am aflat despre diplomația României, ajunsă pe mâna unor derbedei, m-a lăsat fără grai. Prima oară am râs când am auzit, inițial m-am amuzat împreună cu cei din jur. De fapt lucrurile sunt foarte grave și trebuie să vi le împărtășesc”, a scris acesta pe Facebook.

George Scarlat a afirmat că, după ce a analizat situația, a cerut explicații din interiorul ministerului și a ajuns la concluzia că diplomații retrași nu aveau atribuții privind identificarea sediilor și amenajarea consulatelor.

Potrivit lui George Scarlat, Florin Vodiță, Remus Mărășescu și Florin Tudorie sunt diplomați de carieră, cu rang de ministru plenipotențiar, iar deschiderea noilor consulate ținea de atribuțiile structurilor administrative ale MAE.

George Scarlat a susținut că identificarea spațiilor, organizarea licitațiilor, pregătirea documentațiilor și amenajarea sediilor intră în atribuțiile direcțiilor administrative și financiare din Centrala MAE, aflate în coordonarea secretarului general și a secretarului general adjunct.

George Scarlat și-a îndreptat criticile și către schimbările implementate în MAE de Oana Țoiu.

„Când Ana Pauker a fost numită ministru de Externe între 1947-1952 a destructurat MAE, înlocuind diplomații de carieră cu bolșevici. Când Oana Țoiu, urmașa Anei Pauker, a fost numită ministru de Externe în 2025-2026 a destructurat MAE înlocuind diplomații de carieră cu neobolșevici, adică useriști”, a afirmat acesta.

În opinia sa, înlocuirea foștilor secretari generali cu persoane fără experiență relevantă în domeniul consular și administrativ ar fi contribuit la blocarea procesului de deschidere a noilor consulate.

Acesta a susținut că Tudorie nu ar fi ocupat niciodată funcția de consul general la Sao Paolo și că, în prezent, își desfășoară activitatea ca însărcinat cu afaceri ad interim al României în Angola.

„Guvernul Bolojan nu avea cum să îl retragă pe Tudorie de la postul din Sao Paolo la propunerea lui Țoiu, din moment ce diplomatul respectiv nu fusese numit în funcția respectivă. Cum să demiți pe cineva dintr-o funcție pe care nu o ocupă pentru că nu a fost numit în funcția respectivă?”, a declarat membrul AUR.

Membrul AUR a susținut că Florin Tudorie obținuse prin concurs postul de consul general la Sao Paolo, însă procedura nu a fost finalizată, deoarece nu au fost emise ordinele de rechemare din Angola și de numire în funcție.

„Țoiu a comis un abuz în serviciu, scopul real fiind păstrarea liberă a postului de la Sao Paolo pentru o pilă politică. De fapt singurul efect practic al aberantei hotărâri de guvern a fost anularea rezultatului unui concurs legal pentru ocuparea funcției”, a afirmat George Scarlat.

George Scarlat a susținut că hotărârea Guvernului ar fi fost adoptată fără avizul președintelui României, despre care afirmă că este obligatoriu în procedura de numire și rechemare a consulilor generali.

„Instituțiile statului, de la parlament la procurori trebuie să își facă datoria. Eu nu sunt de acord cu teoria că România este colonie și coloniile nu au dreptul la politică externă, așa că nu ar avea importanță ce se întâmplă la MAE, devenit agenție de plasare pentru useriști. Eu nu mi-am pierdut speranța că România va deveni vreodată o țară liberă și demnă”, a transmis George Scarlat.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că propunerile de rechemare au fost inițiate de instituție, aprobate de premierul Ilie Bolojan și incluse pe agenda ședinței de Guvern din 23 iulie.

Potrivit MAE, cei trei consuli generali au fost numiți în vara anului 2024, iar principala lor misiune era operaționalizarea noilor oficii consulare.

Reprezentanții MAE au mai spus că, în pofida mai multor prelungiri ale termenelor stabilite, consulatele de la Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main nu au devenit funcționale, motiv pentru care a fost decisă rechemarea celor trei diplomați.