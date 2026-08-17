Nadia Comăneci, invitata de onoare a turneului internațional de polo călare Singureni Manor Polo Cup 2026

Nadia Comăneci va deschide oficial cea de-a treia ediție a turneului internațional de polo călare Singureni Manor Polo Cup, care se va desfășura în perioada 25–27 septembrie 2026, la domeniul Singureni Manor Equestrian Retreat. În calitate de invitată de onoare a competiției, Marea Zeiță de la Montreal va marca debutul turneului prin aruncarea simbolică a primei mingi în teren.

Prezența sa are o semnificație deosebită, având în vedere că anul 2026 a fost instituit prin lege drept „Anul Nadia Comăneci”, marcând jumătate de vecol (50 de ani) de la prima notă de 10,00 din istoria gimnasticii olimpice, obținută la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Participarea sa creează o legătură simbolică puternică între istoria sportului românesc și un proiect ambițios care plasează România pe harta internațională a polo-ului călare.

„Am privit întotdeauna sportul ca pe un limbaj universal, care apropie oameni din generații, discipline și țări diferite. Așa că este o bucurie să deschid un turneu care aduce în România sportivi internaționali și contribuie, în același timp, la dezvoltarea polo-ului călare la noi în țară. Sper publicul să se bucure de competiție și să descopere frumusețea acestui sport, în care curajul, precizia și legătura dintre jucător și cal fac fiecare moment imprevizibil”, a declarat Nadia Comăneci.

Susținut de organizația World Polo, turneul revine la domeniul din județul Giurgiu după două ediții succesive sold-out. Competiția din acest an va aduna la start patru echipe de top, dintre care două evoluează în premieră pe un teren din România:

Singureni Manor Polo Club (România - echipa gazdă);

Norddeutscher Polo Club (Germania);

Alegria Polo (Argentina);

Red Star Polo Team (Marea Britanie).

Câștigătoare a trofeului în ediția din 2025, echipa gazdă Singureni Manor Polo Club va fi condusă din nou pe teren de căpitanul Cristina Roșu. Ediția 2026 marchează o bornă istorică: pentru prima dată, din echipă va face parte un al doilea jucător român, Cosmin Ghiță. Acesta a descoperit polo-ul călare chiar în cadrul Școlii de Polo de la Singureni, iar parcursul său arată dezvoltarea reală a unei comunități locale în jurul acestui sport.

„În 2024, ne-am propus să construim la Singureni Manor mai mult decât un eveniment internațional: un ecosistem complet, care să susțină dezvoltarea polo-ului în România pe termen lung. Faptul că anul acesta intrăm pe teren cu doi jucători români, inclusiv Cosmin Ghiță, care a descoperit acest sport la școala noastră, este o confirmare a progresului pe care îl facem. Iar prezența Nadiei Comăneci, într-un an dedicat performanței sale și valorilor pe care le reprezintă, conferă ediției o semnificație aparte”, a subliniat Cristina Roșu, fondatoarea Asociației Club Sportiv Polo Singureni.

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Ediția din 2026 își păstrează rețeta de succes: meciuri spectaculoase cu ritm alert, publicul aflat aproape de marginea terenului de iarbă și o atmosferă distinsă în mijlocul unei păduri impresionante de 700 de hectare.

Experiența este completată de latura gastronomică rafinată, meniul fiind pregătit pe loc de Chef Alexandru Dumitru și echipa sa, folosind ingrediente atent selecționate.

Detaliile despre achiziționarea biletelor, programul complet al meciurilor și componența oficială a celor patru loturi vor fi publicate pe site-ul oficial al competiției (polosingurenimanor.com).