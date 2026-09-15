Inteligența artificială devine o miză politică majoră. Competiția pentru dezvoltarea inteligenței artificiale capătă tot mai mult o componentă politică și geopolitică, în timp ce Statele Unite încearcă să își păstreze avantajul în fața Chinei. O analiză XTB arată că industria se confruntă simultan cu opoziția față de construirea centrelor de date, temeri privind siguranța tehnologiei și apeluri venite chiar din interiorul sectorului pentru încetinirea ritmului de dezvoltare.

Presiunile au început să se vadă și pe bursă. Acțiunile unor mari companii de tehnologie au scăzut după ce lideri ai industriei au vorbit public despre necesitatea unor mecanisme mai stricte de control și despre reducerea vitezei cu care sunt dezvoltate capabilitățile AI.

În același timp, piața a fost influențată și de creșterea prețurilor petrolului și de avansul costurilor de creditare pentru titlurile de stat americane.

Claudiu Cazacu, consultant financiar XTB România, arată că amploarea investițiilor și greutatea companiilor legate de inteligența artificială în economia și pe bursa americană fac ca orice semnal de încetinire să poată avea efecte importante asupra investitorilor.

„Creşterea preţurilor petrolului după atacurile asupra conductei Arabiei Saudite care oferise, până de curând, o soluţie de menţinere a fluxului şi avansul susţinut al costurilor de creditare pentru titlurile de stat americane au contat la rândul lor. Ţinând seama, însă, de influenţa masivă în economie şi pe bursa americană a companiilor corelate cu inteligenţa artificială, cu investiţii estimate la 800 de miliarde de dolari doar anul acesta, orice indiciu credibil despre o eventuală încetinire poate lovi entuziasmul şi poate contribui la ajustări de durată ale acţiunilor din domeniu. Cât de mare va fi efectul real al declaraţiilor recente este relevant pentru investitori, însă insuficient de clar în prezent", arată Claudiu Cazacu, consultant financiar XTB România, citat în comunicat.

Pe lângă reacțiile pieței, dezvoltarea infrastructurii necesare pentru AI începe să genereze opoziție în unele regiuni.

Centrele de date sunt criticate pentru consumul ridicat de energie și pentru efectele pe care le pot avea asupra prețurilor electricității.

Analiza XTB arată că opoziția față de noile centre de date se suprapune peste îngrijorările legate de riscurile pe care le-ar putea genera tehnologia.

„Centrele de date sunt văzute în unele zone drept prezenţe nedorite, consumând energie şi contribuind la scumpirea electricităţii la nivel regional, fără a aduce beneficii larg distribuite printr-un număr mare de locuri de muncă. Dacă adăugăm temerile de natură existenţială aduse în atenţie de un număr mare de oameni de ştiinţă, înţelegem că liderii din AI au simţit ce ar implica o accentuare a nemulţumirilor la scară largă înspre zona de fierbere", susţine reprezentantul XTB România.

În acest context, o serie de avertismente lansate de cercetători au amplificat dezbaterea privind ritmul în care ar trebui să avanseze modelele de inteligență artificială.

Potrivit analizei, reacțiile au venit rapid inclusiv din partea conducerii unor companii importante din domeniu.

Claudiu Cazacu amintește avertismentele unor cercetători care au vorbit despre riscuri extreme asociate dezvoltării AI și reacția ulterioară a companiilor din sector.

"Pasul făcut de liderul Anthropic, Dario Amodei, a fost urmat de acceptarea rapidă de către şeful OpenAI a paşilor de control şi siguranţă propuşi de rivalul său. Este nevoie de încetinirea ritmului cu care sunt îmbunătăţite capabilităţile AI, a spus Amodei, propunând implicarea unor evaluatori independenţi cu acces similar cu al angajaţilor. Microsoft s-a alăturat tendinţei şi a anunţat un cod de conduită provizoriu care impune limite modelelor sale de AI", a precizat Claudiu Cazacu.

Analiza ridică și problema momentului în care aceste avertismente sunt făcute publice.

În cazul Anthropic, apropierea unei eventuale listări la bursă ar putea face astfel de declarații cu atât mai sensibile pentru evaluarea companiei.

"Cât de serioasă este preocuparea faţă de ameninţări diverse, dacă apropiata listare a Anthropic pe bursă nu l-a oprit pe co-fondatorul Amodei să lanseze avertismente care îi pot afecta evaluarea? Cântărind riscurile şi momentul ales, riscurile par a fi semnificative. Progresul tehnic şi capabilitatea unor modele de a obţine acces neautorizat sau control al unor platforme fără ca înşişi creatorii modelelor să afle, în primă fază, generează un set de riscuri reale", se menţionează în analiză.

Tema siguranței se intersectează însă cu o altă miză: competiția geopolitică dintre Statele Unite și China.

În apropierea alegerilor, această dimensiune complică suplimentar discuția despre o eventuală încetinire a dezvoltării AI.

"Opoziţia faţă de construirea de noi centre de date riscă să frâneze dezvoltarea industriei. Iar Donald Trump insistă că dezvoltarea trebuie să continue, prin prisma competiţiei cu China, reluând ideea: cine câştigă în cursa AI, câştigă. Punct", arată consultantul XTB România.

Potrivit analizei, industria trebuie să gestioneze în același timp probleme de natură tehnică, economică, socială, geopolitică și de biosecuritate.

"În aceste condiţii, jucătorii din domeniul AI înţeleg că au de navigat o lume complexă. În dorinţa de a câştiga cursa cu propriile modele, este posibil să fi înţeles că un compromis poate fi cea mai bună opţiune", a adăugat Cazacu.

O eventuală reducere a ritmului de dezvoltare pentru inteligența artificială nu ar elimina riscurile, dar ar putea crea timpul necesar pentru introducerea unor reguli și mecanisme suplimentare de protecție.

Această variantă ar putea reprezenta un compromis între dorința companiilor de a continua cursa tehnologică și presiunile tot mai mari pentru controlarea riscurilor.