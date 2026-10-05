Tot mai multe dispozitive echipate cu inteligență artificială pot capta informații audio din jurul utilizatorului și le pot transforma în recomandări, rezumate sau notificări. În acest context apare și problema persoanelor aflate în apropierea celui care folosește dispozitivul, ale căror voci pot fi captate fără ca acestea să știe.

Un exemplu este Friend, un dispozitiv american purtat sub forma unui pandantiv. Acesta poate asculta permanent ceea ce spune utilizatorul și poate folosi informațiile pentru a furniza răspunsuri și recomandări, potrivit The Verge.

Alte produse, precum Pocket și Plaud, sunt concepute în special pentru întâlniri și activități profesionale. Acestea înregistrează conversațiile, iar inteligența artificială poate ulterior să transcrie și să rezume informațiile.

Astfel de dispozitive schimbă modul în care oamenii interacționează cu sistemele de inteligență artificială, dar ridică și problema persoanelor aflate în apropierea utilizatorului, ale căror conversații pot fi captate fără ca acestea să știe.

Situația are elemente comune cu problema ridicată de ochelarii inteligenți Ray-Ban Meta. Aceștia sunt echipați cu camere, microfoane și senzori și pot fi utilizați pentru fotografiere sau filmare, fără ca persoanele din jur să își dea seama imediat.

În cazul dispozitivelor care ascultă conversațiile, diferența dintre utilizator și persoanele aflate în jurul său devine importantă: persoana care cumpără și folosește dispozitivul își exprimă intenția de a beneficia de funcțiile acestuia, în timp ce oamenii aflați în raza microfonului pot ajunge să fie înregistrați fără să fi solicitat acest lucru.

Situația este mai complexă și din perspectiva legislației privind protecția datelor. Potrivit GDPR, responsabilitatea pentru prelucrarea datelor înregistrate revine furnizorului serviciului care colectează și procesează informațiile. Producătorul dispozitivului și furnizorul serviciului pot fi însă companii diferite.

Guido Scorza, jurist și fost membru al autorității italiene pentru protecția datelor, consideră că legislația ar putea fi modificată astfel încât și producătorii să poată fi considerați responsabili atunci când proiectează produse care facilitează prea ușor încălcarea vieții private.

În cazul acestor tehnologii apare, astfel, o distincție între persoana care a achiziționat dispozitivul și oamenii care ajung accidental în raza microfonului acestuia.

Tendința nu este limitată la startup-uri. Apple a introdus funcțiile Live Rewind și Siri Recap pentru versiunile mai avansate ale Apple Watch. Ambele se bazează pe procesarea unor informații audio provenite din conversațiile utilizatorului.

Live Rewind poate păstra temporar ultimele 15 secunde ale unei conversații. La solicitarea utilizatorului, aceste informații sunt transformate în text, iar înregistrarea audio este apoi ștearsă.

Apple precizează că procesarea are loc direct pe dispozitiv, într-o zonă izolată denumită Secure Enclave. Activarea funcției Live Rewind produce, de asemenea, o alertă sonoră pentru persoanele aflate în apropiere.

Siri Recap funcționează diferit și poate înregistra conversații pentru a genera ulterior rezumate, recomandări sau mementouri.