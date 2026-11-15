Bulgaria și-a dezvoltat capacitatea de producție și stocare a energiei electrice, reușind să importe electricitate la prețuri mai mici în timpul zilei și să o exporte seara, când cererea și tarifele cresc. Sistemele de baterii permit țării să valorifice surplusul de energie solară și să îl livreze ulterior pe piețele vecine, inclusiv în Grecia și România. Evoluția este prezentată într-o analiză a Comisiei Europene, citată de publicația elenă Kathimerini.

Schimburile de electricitate dintre cele două țări au înregistrat modificări importante. În luna august, importurile Bulgariei din Grecia au ajuns la 750 de megawați în jurul prânzului. În schimb, exporturile bulgare către Grecia au urcat la aproximativ 700 de megawați în jurul orei 20:00.

Acest mecanism este posibil datorită capacității Bulgariei de a stoca energia electrică produsă sau achiziționată în timpul zilei și de a o introduce în rețea atunci când cererea este mai mare, iar prețurile cresc.

Extinderea sistemelor de stocare a fost însoțită de o dezvoltare rapidă a capacităților fotovoltaice. Ponderea energiei solare în producția totală de electricitate a Bulgariei a crescut de la 4% în 2021 la 21% în 2026.

În același interval, capacitatea fotovoltaică instalată a avansat de la 1,3 gigawați la 7,2 gigawați.

O contribuție importantă la această dezvoltare au avut-o fondurile europene din Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF). Acestea au susținut aproximativ jumătate din creșterea capacității solare, printr-un program de 3,2 GW care combină instalațiile regenerabile cu sisteme de stocare.

Capacitatea instalată a bateriilor de stocare din Bulgaria a depășit 16 gigawați-oră. În perioadele cu cerere ridicată, aceste sisteme pot asigura până la 30% din producția totală de energie electrică, potrivit Comisiei Europene.

Investițiile în stocare au influențat și evoluția tarifelor la electricitate. În august 2024, prețurile din intervalele de seară erau cu 150% peste media zilnică. Doi ani mai târziu, în august 2026, diferența ajunsese la aproximativ 40%.

Potrivit Comisiei Europene, fără această capacitate suplimentară de stocare, prețurile din perioadele de vârf ar fi putut fi mai mari cu până la 150 de euro pe megawatt-oră, dacă evoluția ar fi urmat tendința înregistrată în 2024. Instituția atrage însă atenția că această comparație este una ipotetică.

Extinderea exporturilor de electricitate a fost susținută și de modernizarea rețelei de transport. Bulgaria a simplificat procedurile de conectare la rețea, a consolidat interconexiunile cu Grecia și România și și-a deschis piața de echilibrare în 2025.

România s-a numărat printre țările care au beneficiat de exporturile suplimentare de energie din Bulgaria. În august, țara noastră a fost nevoită să oprească un reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, după ce seceta a provocat scăderea nivelului Dunării, ale cărei ape sunt folosite pentru răcirea instalației.

În acel context, Bulgaria a livrat României cu aproximativ un gigawatt mai multă energie electrică în orele de vârf decât în urmă cu doi ani.

Și Grecia își propune să își extindă capacitatea de stocare a energiei electrice. Ministrul Energiei a anunțat că au fost depuse 831 de solicitări pentru conectarea la rețea, cu o putere totală de 12.319 MW.

Proiectele fac parte dintr-un program care vizează dezvoltarea unor sisteme de stocare în baterii cu o capacitate de până la 4.700 MW.