Bulgaria reduce producția de energie nucleară

Centrala nucleară Kozlodui din Bulgaria își va reduce vineri producția cu aproximativ 12%, după ce debitul Dunării a coborât la un nivel considerat critic, potrivit Reuters. Măsura vizează unul dintre cele două reactoare ale centralei și vine într-un context în care nivelurile scăzute ale fluviului afectează producția de energie și în alte state din regiune, inclusiv România.

Kozlodui, singura centrală nucleară din Bulgaria, va diminua producția unuia dintre cele două reactoare pe care le operează. Centrala acoperă aproximativ 35% din necesarul de energie electrică al Bulgariei și dispune de două reactoare cu o capacitate de câte 1.000 MW, unitățile 5 și 6.

În cazul unității 5, producția va fi redusă cu aproximativ 120 de megawați. Reprezentanții centralei au explicat că decizia a fost determinată de „scăderii continue, fără precedent și critice a debitului Dunării”.

Este pentru prima dată în cei 52 de ani de funcționare ai centralei când producția trebuie redusă din cauza unor condiții hidrologice extreme.

Nivelul foarte scăzut al Dunării a început să creeze probleme și în alte state europene, unde producția de energie depinde de disponibilitatea apei.

În Ungaria, producția de energie nucleară a fost afectată de nivelurile reduse ale râurilor.

Serbia se confruntă, la rândul său, cu o diminuare a producției hidroenergetice.

Situația arată efectele pe care debitele foarte scăzute le au asupra mai multor tipuri de producție energetică din regiune.

Și România s-a confruntat recent cu efectele nivelului scăzut al Dunării asupra producției de energie.

Săptămâna trecută, Nuclearelectrica, principalul producător de energie nucleară din România, a oprit complet centrala de la Cernavodă din cauza nivelului redus al fluviului.

În Bulgaria, autoritățile au început încă din luna iulie să pregătească măsuri pentru eventualitatea în care debitul Dunării continuă să scadă.

A fost constituită o echipă specială care trebuie să aplice procedurile necesare și să asigure funcționarea în siguranță a centralei Kozlodui într-un scenariu cu debite reduse pentru o perioadă mai lungă.