O avarie produsă joi, 20 august, în rețeaua de distribuție a energiei electrice a lăsat temporar fără curent mai multe zone din București și orașul Otopeni, inclusiv o zonă aferentă Aeroportului Internațional Henri Coandă. Rețele Electrice România a anunțat că alimentarea clienților casnici afectați a fost reluată în mai puțin de cinci minute, după reconfigurarea rețelei.

Întreruperea s-a produs joi după-amiază și a afectat zonele Pipera și Aviației din București, precum și orașul Otopeni, din județul Ilfov.

Rețele Electrice România a anunțat că avaria s-a produs în jurul orei 16:24, iar echipele companiei au intervenit prin reconfigurarea rețelei și alimentarea consumatorilor din alte surse.

„Astăzi, 20 august, în jurul orei 16:24, s-a produs o avarie în rețeaua de distribuție a energiei electrice care alimentează zonele Pipera și Aviației din București și orașul Otopeni, județul Ilfov. Echipele Rețele Electrice România au reconfigurat rețeaua pentru a alimenta clienții din alte surse, astfel încât, în mai puțin de 5 minute, clienții casnici afectați aveau din nou energie electrică”, au transmis oficialii Rețele Electrice România.

Primele informații indicau o întrerupere extinsă, fiind semnalate probleme cu alimentarea cu energie electrică în mai multe zone ale Capitalei.

Efectele avariei au ajuns inclusiv în zona Aeroportului Internațional Henri Coandă.

Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București au confirmat că a existat o scurtă întrerupere a alimentării în zona Pipera, fiind vorba despre lipsa tensiunii într-o zonă aparținând companiei Rețele Electrice, fostul Enel.

„Sistemele critice operaționale ale aeroportului sunt funcționale”, au subliniat oficialii CNAB

Până în acest moment nu a fost anunțată o problemă care să afecteze activitatea aeroportuară.

La acest moment nu există informații privind numărul exact al consumatorilor care au rămas fără energie electrică în urma avariei.

Alimentarea clienților casnici afectați a fost însă restabilită în mai puțin de cinci minute, potrivit Rețele Electrice România.