Un program european destinat modernizării și reducerii poluării în instituțiile strategice ale statului a fost deturnat printr-o decizie controversată la vârful Ministerului Energiei.

Potrivit unui document oficial, fonduri nerambursabile în valoare totală de 105 milioane de euro au fost refuzate ministerelor, serviciilor secrete și instanțelor, fiind direcționate exclusiv către Primăria București, condusă de prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, scrie Jurnalul Național.

Decizia a fost validată de Comitetul de supraveghere al Ministerului Energiei, structură condusă de secretarul de stat Cristian Bușoi (PNL), sub mandatul ministrului interimar Ilie Bolojan (PNL).

Programul național viza achiziția de vehicule cu emisii zero și era finanțat prin Fondul pentru Modernizare, instrument creat de UE pentru perioada 2021-2030.

Ministerul Transporturilor a centralizat numeroase solicitări de la instituții cheie care doreau să își înnoiască parcul auto învechit.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI): Cea mai mare solicitare, de 156,4 milioane de euro, pentru 1.763 de vehicule electrice, 699 de stații de reîncărcare, 28 de ambarcațiuni, 8 pontoane și 7 drone.

ANAF: A cerut peste 8,1 milioane de euro pentru 125 de autovehicule electrice cu semnalizare luminoasă/sonoră, 10 microbuze și 10 stații de încărcare.

DIICOT: A solicitat 58 de mașini electrice și 48 de stații de reîncărcare, motivând că flota actuală (mai veche de 10 ani) generează costuri mari și implică „riscuri de securitate ridicate pentru personal”.

DNA, ÎCCJ și CSM: Au cerut zeci de autoturisme electrice și stații de reîncărcare, angajându-se să caseze mașinile vechi cu ardere internă. STS și SPP: Au solicitat mașini electrice, stații de reîncărcare, iar SPP a cerut inclusiv două ambarcațiuni cu propulsie electrică.

Consiliul Județean Neamț: A cerut fonduri pentru 10 autobuze electrice și o navă electrică de transport pe traseul Portul Bicaz – Ceahlău.

Toate aceste solicitări au fost respinse. Printr-o adresă din 4 septembrie, semnată de Cristian Bușoi, Comitetul de supraveghere a aprobat finanțarea investițiilor „exclusiv în ceea ce privește componenta investițională dedicată Municipiului București”. Motivul invocat de comitet a fost că Bucureștiul este o „aglomerare urbană de dimensiuni foarte mari”, justificând impactul asupra mediului.

Această decizie a însemnat că întregul buget al programului național pentru instituții strategice, de 105 milioane de euro, a fost alocat Primăriei București, condusă de liderul liberal Ciprian Ciucu. Transportul public bucureștean (STB) solicitase finanțare pentru înlocuirea a 500 de autobuze diesel și 100 de tramvaie vechi.

Confruntat cu documentul semnat de el însuși, secretarul de stat Cristian Bușoi a oferit explicații contradictorii, potrivit jurnaliștilor de la JN. Inițial, a susținut că proiectele au fost separate, argumentând că la instituțiile de stat procedurile nu erau clare și că nu se știa sigur dacă mașinile vechi vor fi casate, deși CSM și alte instituții precizaseră clar acest lucru în documentație.

Întrebat de ce Consiliul Județean Neamț, condus de PSD, a fost refuzat deși a cerut bani pentru transportul public, autobuze, Bușoi nu a oferit o explicație clară, susținând că a fost prioritizat transportul public din București.

Ulterior, oficialul PNL a afirmat că limitarea „exclusivă” la Municipiul București din adresa oficială ar fi fost o „eroare de redactare” care nu a mai fost corectată, recunoscând în final că toți banii au plecat către primăria colegului său de partid.

Instituțiile publice naționale rămân momentan fără finanțare, fiind îndrumate verbal de oficialul de la Energie să redepună solicitările la o dată nedeterminată, când și dacă vor mai exista fonduri.