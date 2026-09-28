Comisiile reunite de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților au avizat negativ, luni, nominalizarea lui Irineu Darău pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În urma votului, propunerea a fost respinsă cu 46 de voturi împotrivă și 40 pentru, fiind înregistrată și o abținere. La vot au participat membrii comisiilor de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului, responsabile de domeniile economic, industrial, turistic, antreprenorial și al tehnologiei informației.

Alexandru Nazare, propunerea pentru conducerea Ministerului Finanțelor, a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Social-democrații s-au abținut de la vot.

În urma votului, 17 parlamentari s-au pronunțat în favoarea sa, iar 21 au votat împotrivă. Reprezentanții AUR nu au participat la ședință.

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan au început luni și vor continua marți, urmând ca miercuri Parlamentul să voteze în plen pentru învestirea noului Cabinet.

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Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei, a primit aviz negativ, luni, după audierea în comisiile parlamentare de specialitate. În urma votului, 34 de membri ai comisiilor s-au pronunțat împotrivă, 24 au votat pentru, iar cinci s-au abținut.

Înainte de audiere, Sebastian Burduja a prezentat trei direcții pe care intenționa să le urmărească la conducerea Ministerului Energieii. Printre acestea se numără asigurarea rezervelor de gaze și a funcționării sistemului energetic pe timpul iernii, menținerea unor facturi accesibile pentru populație și companii, precum și continuarea investițiilor în infrastructura energetică.

În mesajul său, Burduja a enumerat și alte obiective, printre care transparența pe piața energiei, stabilirea unor reguli echitabile pentru toți participanții și îmbunătățirea managementului companiilor de stat. De asemenea, acesta a susținut că prosumatorii ar trebui să beneficieze de sprijin suplimentar, inclusiv pentru instalarea sistemelor de stocare și a echipamentelor în blocurile de locuințe.

Printre proiectele menționate de ministrul propus se numără finalizarea hidrocentralelor aflate în lucru, valorificarea gazelor din Marea Neagră și utilizarea acestora pentru alimentarea gospodăriilor și a combinatului Azomureș.

Lista include și dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, modernizarea rețelelor energetice și extinderea capacităților de stocare a energiei.

Burduja a evidențiat necesitatea asigurării rezervelor de gaze pentru sezonul rece și a menținerii stabilității sistemului energetic, alături de măsuri de sprijin pentru familiile vulnerabile și pentru companii.

Avizul negativ primit de Sebastian Burduja în comisiile parlamentare este consultativ și nu reprezintă, în sine, o decizie finală privind formarea Guvernului. Audierile miniștrilor propuși pentru Cabinetul condus de Siegfried Mureșan au început luni, 28 septembrie.

Tanczos Barna, propus pentru conducerea Ministerului Agriculturii, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate reunite. Nominalizarea sa a fost susținută de 20 de voturi „pentru”, în timp ce un membru al comisiilor a votat „împotrivă”, iar 16 s-au abținut.