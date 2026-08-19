Ministerul Energiei a transmis miercuri că marii consumatori industriali nu au primit notificări privind limitarea sau deconectarea de la energia electrică, după ce fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a anunțat că astfel de notificări ar fi ajuns deja în industrie.

Ministerul a precizat că operatorii industriali au fost înștiințați că se află pe un normativ care permite aplicarea unor măsuri de reducere a consumului în situații limită. Într-un astfel de caz, consumatorii ar urma să fie anunțați cu 24 de ore înainte de solicitarea de reducere a consumului.

„O eventuală solicitare de reducere temporară a consumului, în anumite condiţii de siguranţă a sistemului, nu înseamnă deconectarea industriei şi nici faptul că România a rămas fără energie”, a transmis Ministerul Energiei.

Instituția a precizat că situația energetică trebuie monitorizată atent, în condițiile în care sistemul poate fi afectat de factori precum seceta și fenomenele meteorologice extreme.

Ministerul a respins însă afirmațiile potrivit cărora România s-ar afla în pragul unui „colaps energetic”.

„Situaţia energetică trebuie urmărită cu maximă atenţie, iar industria românească trebuie protejată în faţa unor factori care perturbă sectorul energetic, precum seceta şi vremea extremă. Dar de aici până la a spune că România este în pragul unui «colaps energetic» este o distanţă uriaşă”, a transmis Ministerul Energiei.

Instituția a criticat și informațiile pe care le consideră neadevărate, arătând că acestea pot afecta inclusiv gestionarea situației din sectorul energetic.

„Dezinformarea propagată în spaţiul public, mai ales dacă vine de la un fost ministru al energiei, nu ajută la rezolvarea situaţiei prin care trece România”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Energiei a explicat că reducerea temporară a consumului poate fi folosită în anumite condiții pentru menținerea echilibrului sistemului energetic.

„Este un instrument de echilibrare şi de protejare a Sistemului Energetic Naţional, utilizat preventiv şi responsabil atunci când există vârfuri de consum şi cantităţi de electricitate din producţie internă sau import indisponibile”, a precizat ministerul.

Instituția subliniază astfel că existența unui mecanism prin care consumul poate fi redus temporar nu trebuie confundată cu deconectarea industriei sau cu lipsa energiei electrice la nivel național.

Disputa a pornit după declarațiile fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan, care a susținut miercuri că primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică ar fi ajuns deja la companiile din industrie.

Social-democratul a calificat situația drept „strigătoare la cer” și a susținut că măsura ar reprezenta un risc pentru economia României.

„Cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, şi aşa împovărate de taxe, şi costuri uriaşe şi de incertitudine. Primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie. Este strigător la cer. Este un atentat la siguranţa economică a României”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru a susținut că oprirea sau reducerea alimentării cu energie a unei fabrici poate avea efecte directe asupra producției și angajaților.

„Domnule premier demis Ilie Bolojan, o fabrică nu se opreşte ca un bec. Când îi tai energia, opreşti producţia, blochezi contracte, produci pierderi şi pui presiune directă pe salariile oamenilor”, a afirmat Ivan.

El a mai susținut că în spatele activității fiecărei fabrici se află angajați și familiile acestora și a acuzat Guvernul că transferă asupra companiilor costurile problemelor din sectorul energetic.

Fostul ministru a criticat și ideea reducerii producției industriale pentru a menține echilibrul sistemului energetic.

„România încearcă să ţină sistemul energetic în picioare cerând industriei să producă mai puţin, iar asta nu este soluţie”, a transmis Bogdan Ivan.

El a susținut că o asemenea situație ar afecta competitivitatea companiilor și ar putea pune în pericol locurile de muncă.

„Nu poţi cere industriei să fie competitivă şi, în acelaşi timp, să o ameninţi că mâine s-ar putea să nu aibă energie. Nu poţi vorbi despre stabilitate în timp ce fabricile primesc notificări de deconectare”, a declarat social-democratul.

Bogdan Ivan a apreciat că situația reprezintă nu doar o problemă energetică, ci și una economică și a cerut explicații premierului demis Ilie Bolojan.

„Asta nu mai este doar o criză energetică. Este o ameninţare directă la siguranţa României, la locurile de muncă ale oamenilor şi la viitorul economiei româneşti. Domnule Bolojan, cine răspunde pentru faptul că am ajuns aici?”, a întrebat fostul ministru.