Warner TV pregătește pentru luna octombrie un program cu seriale, comedii, filme de aventură, producții SF și thrillere, iar printre principalele noutăți se numără premiera serialului „Tânărul Sheldon”, programată pe 9 octombrie, și un weekend dedicat filmelor horror de Halloween.

„Tânărul Sheldon” va fi difuzat de luni până vineri, de la ora 18:45, și prezintă copilăria lui Sheldon Cooper, personajul devenit cunoscut publicului din „Teoria Big Bang”. Programul din octombrie include, de asemenea, trei seri consecutive de sâmbătă dedicate trilogiei „Marea Mahmureală” și o selecție de filme programate vinerea.

Serialul urmărește anii de copilărie ai lui Sheldon Cooper, un copil cu o inteligență ieșită din comun, care încearcă să se adapteze vieții de familie, școlii și relațiilor cu cei din jur.

Premiera este programată pentru 9 octombrie, de la ora 18:45. Producția este un spin-off al serialului „Teoria Big Bang”, care rămâne în programul Warner TV de luni până vineri, de la ora 19:30.

Programul pune astfel față în față cele două etape ale poveștii personajului: copilăria lui Sheldon în „Tânărul Sheldon” și perioada adultă prezentată în „Teoria Big Bang”.

Seria de comedii începe pe 3 octombrie, de la ora 20:00, cu „Marea Mahmureală”. Filmul îi urmărește pe Phil, Stu, Alan și Doug după o petrecere a burlacilor în Las Vegas care se transformă într-o succesiune de situații neprevăzute.

Pe 10 octombrie, la aceeași oră, este programată „Marea Mahmureală 2”. De această dată, personajele ajung în Thailanda, unde petrecerea organizată înaintea unei nunți are consecințe asemănătoare.

Trilogia se încheie pe 17 octombrie, cu „Marea Mahmureală 3”. Filmul reunește din nou personajele principale într-o aventură în care trecutul revine în centrul acțiunii.

Programul de vineri aduce producții din genuri diferite. Pe 2 octombrie, de la ora 20:30, telespectatorii pot urmări „Interstellar: Călătorind prin univers”, urmat de „Matrix”, de la ora 23:55.

Pe 9 octombrie sunt programate „Aurul nebunilor”, de la 20:30, și „Joker”, de la 22:40. Programul continuă pe 16 octombrie cu „Rezervele”, de la 20:30, și „Beerfest”, de la 22:50.

Pe 23 octombrie, de la ora 20:30, este programat „Sully”, filmul regizat de Clint Eastwood despre aterizarea de urgență pe râul Hudson realizată de pilotul Chesley „Sully” Sullenberger. Seara continuă cu thrillerul „Un ghem de minciuni”, de la ora 22:20.

Ultima vineri din lună, 30 octombrie, aduce „În mijlocul furtunii”, de la ora 20:30, un thriller de acțiune centrat pe o echipă de vânători de furtuni.

Programul Warner TV din octombrie include și producții cunoscute din zona comediei și aventurii.

Pe 4 octombrie, de la ora 20:00, este programat „Totul despre sex: Filmul”, iar pe 11 octombrie, la aceeași oră, „Totul despre sex 2”, cu Carrie, Samantha, Charlotte și Miranda.

Fanii aventurilor lui Sherlock Holmes îi pot urmări pe Robert Downey Jr. și Jude Law în „Sherlock Holmes”, pe 6 octombrie, de la ora 20:30. Continuarea, „Sherlock Holmes: Jocul umbrelor”, este programată pe 13 octombrie, tot de la ora 20:30.

În paralel, postul păstrează în grilă seriale precum „Teoria Big Bang”, „2 Broke Girls”, „Mama” și „Familia Heck”.

Programul special de Halloween începe pe 30 octombrie, de la ora 22:15, cu „Trăind printre demoni” („The Conjuring”, 2013). Filmul îi are în centrul acțiunii pe investigatorii Ed și Lorraine Warren.

Pe 31 octombrie, de la ora 22:10, este programat „Orfana”, thrillerul despre o familie care adoptă o fată aparent inocentă. După miezul nopții, de la 00:30, urmează „Talismanul viselor”.

Halloweekend se încheie pe 1 noiembrie, de la ora 22:05, cu „Interviu cu un vampir”, adaptarea cinematografică a romanului lui Anne Rice, cu Tom Crui