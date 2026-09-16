Tom Cruise confirmă ceea ce Hollywoodul a auzit de ani de zile despre el: este într-adevăr foarte exigent pe platourile de filmare. Actorul, în vârstă de 64 de ani, a vorbit despre reputația sa și a explicat că își avertizează dinainte colaboratorii cu privire la modul său de lucru.

„Am așteptări mari și sunt direct în privința asta”, a declarat Cruise într-un interviu acordat revistei GQ. Actorul a povestit că le spune celor cu care lucrează: „Zvonurile sunt adevărate. Vrei asta?”. Apoi adaugă, în glumă: „Crede-mă, zvonurile sunt adevărate. Voi fi aici înaintea ta. Ce experiență îți dorești?”.

Cruise spune că această intensitate nu este o atitudine adoptată doar atunci când începe filmarea. El susține că a fost astfel încă din copilărie.

„Chiar și când eram copil, îmi spuneau: «Hai, Tom. Ești atât de intens». Iar eu spuneam: «Nu știu ce să spun. Sunt intens»”, a povestit actorul.

Starul din „Top Gun” consideră că această caracteristică vine din curiozitatea sa și din dorința de a-și stăpâni meseria. „Când sunt interesat de ceva, vreau să învăț. Vreau să înțeleg”, a explicat el. Cruise a adăugat că încearcă să treacă rapid peste confuzie și să își dezvolte abilitățile.

Actorul spune că abordarea sa nu are legătură doar cu cascadoriile spectaculoase sau cu rezultatele de box-office. Pentru el, cinematografia înseamnă și experiența colectivă pe care o oferă publicului.

„Ceea ce îmi place la cinema este că ne adunăm cu toții într-o sală și împărtășim o experiență”, a spus Tom Cruise.

Pregătirea pentru un film începe, în cazul său, cu mult timp înainte de intrarea pe platou. „Filmele nu încep pur și simplu atunci când filmezi și ești pe platou. Uneori există ani de pregătire”, a explicat actorul.

De-a lungul carierei, Cruise a devenit cunoscut pentru cascadoriile riscante pe care le execută personal, inclusiv sărituri cu motocicleta de pe stânci și scene filmate agățat de aeronave.

Întrebat dacă îi este teamă de moarte atunci când realizează astfel de cascadorii, Cruise a spus că privește viața ca pe o aventură și că îi place să se afle „la marginea unei stânci, fizic și metaforic”.

Actorul a explicat că este interesat să cunoască oameni și culturi diferite și că filmele îi permit să se apropie de oameni într-un mod pe care turismul obișnuit nu îl poate oferi.

În următorul său proiect important, „Digger”, regizat de Alejandro G. Iñárritu, Cruise îl interpretează pe magnatul petrolier Digger Rockwell. Potrivit sinopsisului oficial, personajul încearcă să demonstreze că este „eroul omenirii”, după ce acțiunile sale pun lumea în pericolul unei catastrofe estimate la 18.000 de miliarde de dolari.

„Digger” reprezintă unul dintre primele sale roluri principale majore din ultimii ani în afara francizelor „Top Gun” și „Mission: Impossible”.